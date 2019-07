Citan a declarar a quince personas por la venta del hotel Waldorf a ex socio de Máximo Kirchner

El juez Rafecas escuchará a sus ex dueños, contadores y escribanos. La causa investiga Osvaldo Sanfelice no es más que un testaferro de Cristina

El juez federal Daniel Rafecas citó a declarar a quince personas a declarar en el marco de la investigación de la compra del porteño hotel Waldorf, que formalmente le pertenece al ex socio de Máximo Kirchner Osvaldo Sanfelice.

En ese contexto, el magistrado citó en calidad de testigos a contadores, socios, y otros participantes en la venta del hotel a Sanfelice.

Mientras tanto, Rafecas espera un peritaje sobre el patrimonio del socio de Máximo Kirchner.

Luego de la confesión de Víctor Manzanares -ex contador de los Kirchner- como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas, algunas piezas comienzan a moverse en la investigación sobre el hotel Waldorf.

Margarita Stolbizer, denunciante en esta causa, pidió se llame a indagatoria a Sanfelice, a quien acusa de ser testaferro de la ex presidenta en el hotel.

"En el año 2010, a raíz, creo yo, de mi participación en la pericia a la que me referí anteriormente -sobre los bienes del presidente, que terminó con un sobreseimiento exprés del juez Norberto Oyarbide, Néstor Kirchner me convoca a Olivos. Me manifiesta que va a comprar el Hotel 1810, que costaba 500.000 dólares, y me anuncia que también iba a comprar otro hotel cuyo costo era de 17.000.000 dólares. Se trataba del Hotel Las Hayas, de Ushuaia. Me dice que yo iba a manejar estos dos hoteles y que por ello iba a ganar 40.000 dólares mensuales", relató Manzanares en su confesión.

"Yo debía controlar a Sanfelice en el Hotel Waldorf, y que él me debía controlar a mí en la administración de estos dos hoteles", dijo contador en la primera declaración ante el fiscal Carlos Stornelli en la causa cuadernos.

Además agregó que "solamente por indicación de Néstor Kirchner fui a un estudio contable a analizar los papeles del Hotel Waldorf. Había un accionista minoritario que no quería venderlo, por lo que yo le sugerí a Néstor Kirchner que no lo compre. A mí me tenían de boludo, para analizar alguna cuestión que les generaba problemas", siguió. Pero también dijo que le dio un informe "negativo a Kirchner " después de "revisar los libros ".

Ante estos dichos, el juez Rafecas citó al responsable del estudio contable que dijo visitar Manzanares.

Los testigos negaron conocer al ex contador de los Kirchner, y señalaron que posiblemente haya ido a la oficina de "enfrente, donde se encuentran los síndicos del hotel". También fueron citados, pero dieron la misma respuesta: negaron conocer al contador y que haya visto los libros del Waldorf, tal como declaró.

En tres meses, Sanfelice manejó 6,6 millones de dólares: compró el hotel Alto Calafate -ahora propiedad de los Kirchner- y después el Waldorf, que costó 1.200.000 dólares, cuando su patrimonio era de 3.245.081,25 pesos. El juez busca determinar de dónde obtuvo los fondos y si fueron declarados ante la AFIP. Además se investigan movimientos de dinero en una cuenta de Néstor Kirchner coincidentes con la fecha de la operación comercial de compra del Waldorf.

Los dueños originales del hotel Waldorf se dedicaron siempre a "otros negocios, el de heladerías". Una sola vez se dedicaron al rubro hotelero, y tiempo después la empresa quedó en manos de Osvaldo Sanfelice. Los dueños declaran haber vendido por un total de 1.200.000 dólares.

Manuel Vázquez y José Luis Civez tuvieron el 50% cada uno de las acciones de la firma Waldcorp, dueña del hotel Waldorf. Un año después fue vendida a Osvaldo Sanfelice.

Ahora el juez Rafecas citó a ex socios del hotel -eran numerosos- y quiere saber quién representó en la operación comercial a Sanfelice, cómo fue la venta de las acciones y la firma del boleto de compra.