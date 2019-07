Nueva detención por la causa contra Daniel Muñoz: se presentó una mexicana que sería su testaferro

Se trata de Perla Aydeé Puente Resendez, una de las piezas de la cadena que funcionó detrás de Muñoz para lavar 70 millones de dólares en el exterior

Una mujer de nacionalidad mexicana fue detenida en su país acusada de ser testaferro del ex secretario privado de Néstor Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz.

Se trata de Perla Aydeé Puente Resendez, una de las piezas de la cadena que funcionó detrás de Muñoz para lavar 70 millones de dólares en el exterior, se convirtió en la nueva detenida por el caso que siguen de cerca tanto los tribunales argentinos y como de los Estados Unidos.

Puente Resendez fue localizada en octubre apenas días después de que Bonadio ordenara una seguidilla de arrestos.

Aunque podía haber elegido la demora a la espera de un extradición en México, hace unas semanas la mujer se puso a disposición de la justicia argentina y viajó días atrás voluntariamente hacia los tribunales de Comodoro Py.

Fue así que, según revelaron a Infobae fuentes del caso, se presentó el miércoles pasado ante el fiscal Carlos Stornelli para convertirse en arrepentida. Sin embargo, no lo logró.

Y en la indagatoria deslindó la responsabilidad de las acusaciones en su marido, Carlos Gellert, primo de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, quien ya había conseguido ser arrepentido. La mujer señaló que solo cumplió lo que le había pedido su esposo y se justificó en que así es la cultura mexicana. "Era toda gente muy querida por mi esposo, hice lo que él me pidió sin cuestionar", afirmó la mujer, según indicaron fuentes judiciales.

La mujer confirmó, sin embargo, que firmó papeles y gestiones bancarias, y que recibían cinco mil dólares por mes por esos trámites. El padre de la mujer y otros familiares viajaron desde México para acompañarla y se instalaron en el cuarto piso de los tribunales de Retiro, confiados en que la mujer podría irse a su casa. A Gellert también se lo vio yendo y viniendo por el edificio aguardando la suerte de su esposa.

Incluso, el fiscal Stornelli estuvo de acuerdo en hacer lugar a la excarcelación. Pero el juez Claudio Bonadio decidió dejarla presa, haciendo hincapié en los riesgos procesales. Está alojada en uno de los pabellones de mujeres de la cárcel de Ezeiza, que funciona bajo el sistema IRIC -destinado a detenidos por causas de corrupción-, confirmaron a Infobae las fuentes consultadas.

La mexicana es la esposa de Carlos Gellert, el primo de Pochetti, y una de las figuras que usó el ex secretario K para comprar propiedades en el exterior.

Gellert fue uno de los arrepentidos claves de la causa por lavado de dinero de Muñoz. Su aporte fue uno de los valiosos para avanzar con la localización y recuperación del dinero.

El primo de Pochetti contó que Muñoz lo llamó a fines de 2014 o principios de 2015, luego de que Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, el matrimonio de inmobiliarios que había conocido en Mar del Plata y se habían convertido en sus testaferros, se estaban separando y ya no podían funcionar como sus prestanombres.

"Mirá, en el tema que estoy trabajando, el tema inmobiliario en EEUU, hay un matrimonio que me venía ayudando y que se está divorciando y yo me quedo solo con una de las personas", le dijo Muñoz. La elegida era Ortiz Municoy.

Con Todisco y Municoy como arrepentidos, el resto siguió preso hasta que Gellert decidió hablar a mediados de enero, cuando también el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo hizo un acuerdo con la fiscalía que demoró varias semanas en ser homologado por Bonadio: "Muñoz me pregunta si mi mujer, Perla Puente Resendez, podía ayudarlo en el tema y le respondí que lo iba a consultar con ella. Muñoz me dice que me quedara tranquilo que era solo firmar papeles y nada más. A la semana o diez días aproximadamente me vuelve a llamar y tras haberlo consultado con ella le respondo que mi esposa le iba a dar una mano", contó Gellert.

Así, la mexicana fue la cara visible de algunas de las sociedades, hizo distintas transferencias bancarias y autorizó la venta de propiedades cuando estalló el escándalo de Panamá Papers, y Muñoz supo que sus negocios podían quedar a la vista.

De qué la acusa la fiscalía

"Se encuentra documentado que, en febrero del año 2015, Perla Aydee Puente Resendez, esposa de Carlos Gellert, primo de Pochetti, reemplazó a Todisco y a Ortiz Municoy en la dirección de todas las sociedades pertenecientes a Muñoz y Pochetti. Este hecho obedeció a la ruptura del matrimonio de Todisco y Ortiz Municoy", sostuvieron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo al momento de pedir hace dos semanas que este tramo de la investigación quede cerrado y vaya a juicio oral.

En esas páginas se sostiene, por ejemplo, que "se ha acreditado que el día 6 de diciembre de 2016 desde Free Experience se ordenaron dos transferencias por 300 mil dólares a favor de una cuenta n° 812040700 radicada en Frost Bank, Estados Unidos de América, perteneciente a Perla Ayde Puente Resendez, quien con anterioridad habría cobrado un cheque por un monto de 150 mil dólares librado contra una de las cuentas de Mother Queen Inc en Bank Of América".

O que "en la cuenta de South Golden Inc abierta en septiembre de 2012 por Perla Aydee Puente Resendez, se recibieron, entre el 9 de marzo de 2016 y el 10 de enero de 2017, transferencia por dos millones de dólares remitida desde cuenta de Mother Queen Inc. Por su parte, en julio de 2016 desde dicha firma se vendió el inmueble por más de trece millones de dólares -radicado en 1177 SW 8 ST, Miami- por lo que los fondos obtenidos por esa venta estarían con aquélla transferencia".

También se estableció que en la cuenta de North Golden Inc., abierta el 23 de diciembre de 2013 por Perla Aydee Puente Resendez se transfirieron, entre el 21 de noviembre de 2015 y el 27 de diciembre de 2016, un total de 3.129.800 dólares a cuentas de los estudios Roca González Pa y De la Hoz, Pérez & Barbeito.