A un año de la difusión de la causa de los cuadernos, ya hay 174 procesados

De este total, 47 están imputados y van a juicio oral, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner y funcionarios del ex Ministerio de Planificación

A un año de la difusión de la causa denominada los cuadernos de la coimas en la obra pública, hay un total de 47 imputados rumbo a juicio oral, entre ellos, la expresidenta Cristina Kirchner y funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal.

Pero esto no es todo: en total, se acumulan 174 procesados, entre los que están a la espera de la elevación a juicio oral y los acusasdos que aún tienen pendiente la confirmación o no de sus procesamientos en la Cámara Federal.

En cuanto a los que ya están imputados, además de la exmandataria, que está acusada como supuesta jefa de la asociación ilícita y cohecho, entre los imputados figuran el ex ministro Julio de Vido, Roberto Baratta y Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción.



Como miembros de la supuesta asociación ilícita están siendo investigados los ex funcionarios José López, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti (ex titular del OCCOVI) y el asistente de Baratta Nelson Lazarte.



Figura además el denunciante Oscar Centeno, Gerardo Ferreyra (empresario de Electroingeniería), Germán Nivello (ex funcionario de Obras Públicas) y Oscar Thomas, ex director de Yaciretá.



Investigados por cohecho activo figuran los empresarios Angelo Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Juan Carlos De Goycoechea, Armando Loson, Néstor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Aldo Roggio, Alejandro Ivassinevich, Raúl Vertua, Benjamín Romero, Jorge Balán, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Pescarmona, Francisco Valentti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raúl Copetti, Rubén Aranda, Carlos Mundín, Miguel Angel Marconi, Claudio Guzmán, y Rudy Olloa Igor.



En tanto, son investigados por cohecho pasivo Juan Manuel Abal Medina, Hugo Larraburu, Hernán Gómpez, Fabián Ramón y Walter Fagyas así como el remisero Hernán del Río y Víctor Gutiérrez y Julio Alvarez.



Con procesamiento, pero fuera del pedido de juicio oral, figuran: Juan Chediack, Alberto Padoan, Luis Betnaza, Héctor Zabaleta y Manuel Santos Uriberalarrea.



La causa cuenta también con un total de 20 "arrepentidos", entre los que se encuentran Centeno, Calcaterra, Loson, Wagner, Roggio y López, entre otros.



Privados de la libertad por esta investigación están De Vido, Baratta y, en prisión domiciliaria, Gerardo Ferreyra y Oscar Thomas.