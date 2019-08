El Gobierno presentó el software del escrutinio, pero no lo entregó y siguen los cuestionamientos

A pesar del requerimiento de la Justicia Electoral solo se mostró un tutorial de cómo funciona. El Frente de todos se retiró de la reunión con más críticas

El Gobierno le presentó este miércoles a los apoderados partidarios y especialistas en informática el software que se utilizarán en la transmisión y el recuento de votos durante las elecciones primarias del próximo domingo, antes de entregarlo a la Justicia.

Sin embargo, el Frente de Todos se retiró de la reunión con críticas y cuestionamientos a la nueva metodología que se implementará en los comicios.

En el marco del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Generales y tras la intimación judicial, funcionarios de la Dirección Nacional Electoral (Dine) encabezaron "el sellado del software de escaneo y transmisión de los telegramas de resultados de mesa y del software de recuento provisional de resultados para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)".

En la sede central del Correo Argentino, en el barrio porteño de Barracas, se llevó a cabo "el proceso de firma digital de las copias de resguardo del software", que luego será entregado a la Cámara Nacional Electoral (CEN).

Una vez que los sistemas informáticos estén en su poder, el máximo tribunal electoral del país los pondrá a disposición de los distintos espacios que compiten en las PASO.

Al salir de la reunión, Patricia García Blanco, una de las apoderadas del Frente de Todos, sostuvo que para su espacio "no están dadas las condiciones de seguridad" para los próximos comicios.

"Nos citaron para mostrarnos un Powerpoint que no es realmente lo que tenían que presentar", cuestionó la dirigente, quien, no obstante, aclaró que la realización de las PASO "no está en duda".

Eliseo Zurdo, fiscal electrónico de este espacio, explicó que el Gobierno "no entrega el código fuente" de los software que usará Smartmatic.

"Nadie está en contra de la innovación tecnológica porque es algo positivo. Acá lo que queremos todos es que sea un resultado fidedigno", señaló.

En declaraciones a la prensa, precisó que el Frente de Todos quiere "que se entregue el código fuente y que se dé acceso a los telegramas originales".

"Hay más de 100 mil telegramas (que son escaneados), hay retransmisiones en el medio en las que puede haber errores, eso llega a un lugar en el medio, se procesa y ya no es más la imagen original, por eso queremos la acordada del telegrama escaneado, no del procesado", cerró.

El Gobierno responderá ante la Justicia

Además, el Gobierno responderá el amparo presentado por el Frente de Todos, en donde solicitó que la empresa Smartmatic sea apartada de las elecciones.

Lo hará a pedido de la jueza María Servini, y en el escrito se volverá a defender el proceso de contratación por parte del Estado de la empresa encargada de digitalizar los telegramas del escrutinio provisorio de las PASO.

Uno de los planteos de Casa Rosada será que "la adjudicación se hizo mediante una licitación pública internacional transparente, que no fue cuestionada ni por la justicia, ni por la oposición ni por las otras empresas intervinientes".

También que "se logró bajar un 50% los costos producto de haber realizado la primera licitación en donde participaron 5 empresas, mientras que en los gobiernos anteriores nunca hubo competencia y siempre ganó la misma empresa, Indra".

Además, se explicará que no es posible manipular el resultado provisorio de las PASO, una de las impugnaciones que planteó el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"Hay objeciones que ya han sido saldadas. El planteo es tan irresponsable como disparatado, no hay ningún rigor técnico en lo que presentaron, son todas manifestaciones políticas", afirmó el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.

En este punto, un importante funcionario del Gobierno analizó: "Detrás de tanta inquina contra Smarmatic, ¿no habrá un lobby oculto por Indra, que le costaba al Estado el doble? Resulta extraño que a nadie le llame la atención que se defienda tanto a una empresa que nos costó a todos los argentinos el doble durante 20 años, sin competencia, y con contratación directa. Y ahora cuando gana otra empresa, en una licitación pública internacional, salen a destruirla y a generar incertidumbre. La empresa ganó licitaciones en Noruega, Estonia, Bulgaria, Filipinas, Dinamarca, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, Inglaterra. La empresa está radicada en Holanda y su casa central está en Londres".