Reforma laboral por sector: qué cambios en los convenios colectivos de petroleros negocian empresarios y sindicatos

Del encuentro participaron miembros de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos y de la Unión Industrial

La Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA) se reunió con la cúpula de la Unión Industrial (UIA) para avanzar con la modernización de los convenios colectivos de trabajo y con la adecuación de las formas de producción a los cambios tecnológicos.

El encuentro contó con la participaron los gremios energéticos claves de Vaca Muerta, fue un primer acercamiento formal entre los empresarios y los gremios ya que anteriormente hubo varias charlas informales entre Miguel Acevedo, presidente de la UIA, y Antonio Cassia, secretario de los Petroleros.

Entre los puntos a reconsiderar figuran: salario por productividad, ausentismo y remuneraciones no salariales.

"Se trata de un sector que tiene un 20% de ausentismo, lo que resulta imposible para mantener la línea de producción. Los gremios lo entienden y saben que las empresas necesitan ser competitivas", remarcaron desde el sindicato a Infobae.

Otro de los problemas que visualizaron los empresarios durante la negociación fue el tema fiscal ya que hubo muchos casos en Vaca Muerta donde los operarios decidieron no hacer horas extras para que no le descuenten el Impuesto a las Ganancias. Pero esta situación no solo abarca a los petroleros sino también a los demás gremios que brindan servicios en Vaca Muerta, como los camioneros.

Del lado de los gremios, se hizo hincapié en la importancia de capacitar a los operarios para adaptarse a las nuevas posiciones de trabajo. "Hoy en día, hay posiciones que son reemplazadas por máquinas. Son las que tienen que ver con la planificación de dónde se van a realizar las perforaciones. La máquina actúa de forma automática. Es por eso que los gremio reclaman el acceso al conocimiento", agregaron.

Ante esta situación, tanto empresarios como gremios coincidieron en la importancia de la formación de los trabajadores. Y pusieron como ejemplo los operarios venezolanos, colombianos y peruanos que trabajan en Vaca Muerto están mucho más calificados que los argentinos por la capacitación que recibieron en sus países. "Acá faltan técnicos en petróleo y en desarrollo de nuevas energías", dijeron.

Para poner en contexto esta negociación, estos petroleros ya habían aceptado la eliminación de la "hora taxi". ¿En qué consiste? Antes, el día de trabajo se computaba desde que el trabajador salía desde su casa hasta que volvía. Los trabajadores que hacen base en Añelo, por ejemplo, tenían dos horas de ida y dos de vuelta. Ahora, ese tiempo de viaje no se les paga más. Solo se computa el tiempo que están trabajando en el pozo petrolero.

La reunión estuvo encabezada por Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja (por la UIA), por Antonio Cassia (petroleros), Oscar Mangone (Gas) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza).

La CATEDHA está integrada por Guillermo Pereyra (Petróleo y Gas Privado), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Oscar Mangone (Gas), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) , José Escoda (Estaciones de Servicio) y Hugo Moyano (Camioneros) y Sergio Sassia (Ferroviarios).