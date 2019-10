Para el vicepresidente de Brasil, que haya un millón de armas en manos de brasileños es "poco"

La policía militar tenía, hasta diciembre del año pasado, 550.200 pistolas, carabinas y escopetas, que son las armas autorizadas para la población civil

El Foro de Seguridad Pública de Brasil informó este martes que hay un millón de armas en manos de ciudadanos de Brasil, lo que el general de la reserva del Ejército y vicepresidente, Hamilton Mourao, consideró "poca" cantidad.



A Mourao le preguntaron sobre este tema luego de que el diario local O Globo publicara los datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, que indica que la cantidad de armas en poder de civiles superó el millón de registros activos, lo que ya representa casi el doble del mismo tipo de armas en poder la policía militar.



Ante esta situación, Mourao afirmó que "un millón de armas es poco. Hay que tener más".



Según los datos obtenidos por el Foro de Seguridad Pública de Brasil para Safe Source, la publicación oficial de la entidad, la policía militar tenía, hasta diciembre del año pasado, 550.200 pistolas, carabinas y escopetas, que son las armas autorizadas para la población civil, indicó O Globo.



"El asunto de las armas es un asunto de libre arbitrio de las personas, desde que ellas cumplan lo que está previsto en la legislación (para portarlas o poseerlas). Si tenemos 210 millones de habitantes, un millón de armas es poco", dijo. "Eso sin mencionar las que están en manos de los bandidos y que no son contadas", matizó Mourao, citado por la agencia de noticias EFE.



El número de armas registradas oficialmente en Brasil por la Policía Federal ascendió en septiembre pasado a 1,01 millones.



Renato Sérgio de Lima, CEO del Foro de Seguridad Pública de Brasil, dijo que el aumento de armas en manos de civiles no solo hace que el trabajo de prevención de delito por parte de la policía sea "aún más difícil", sino que acrecienta el riesgo de crímenes en situaciones de conflictos triviales, tales como discusiones de tráfico, violencia doméstica o contra las mujeres.



De acuerdo con los datos divulgados, tan sólo entre enero y agosto de este año fueron registradas 36.009 nuevas armas, por encima de las 34.412 contabilizadas en el mismo período de 2018, ante los decretos de Bolsonaro que flexibilizaron la tenencia de armas en el país.



Bolsonaro, defensor de la tenencia de armas, firmó en sus primeros días de gobierno un decreto que flexibilizó el estatuto que regula la venta y el porte de armas en Brasil.



Si bien, el Congreso revocó en junio parte de las medidas, Bolsonaro adoptó otras para flexibilizar el estatuto y ajustar su política de liberación a las exigencias del Legislativo: abordó por separado la posibilidad de compra de armas para cazadores, y en agosto de este año sancionó una ley que autoriza a los hacendados y dueños de propiedades rurales a andar armados.



Al respecto Lima explicó que el crimen organizado no vive de delitos menores, sino del tráfico de armas, drogas y seres humanos, y señaló que la probabilidad de que una persona común muera cuando se le acerca un matón es un 56% mayor si está armado.