La Legislatura endurece el sistema de puntaje para conductores porteños

Apunta a reflotar el sistema de scoring, que le asigna un puntaje a cada conductor y el descuento de puntos en función de las infracciones cometidas

La Legislatura Porteña aprobó este jueves una iniciativa del Ejecutivo que endurece el sistema de descuento de puntos del "scoring" a los conductores que, entre otras infracciones, invadan parcialmente de vías contrarias al sentido de circulación o circulen sin cinturón de seguridad.



La iniciativa, sancionada con 41 votos de los bloques de Vamos Juntos y de aliados, apunta a reflotar el sistema de "scoring", creado en 2008, que consiste en la asignación de un puntaje a cada conductor y el descuento de puntos en función de las infracciones cometidas.



De acuerdo con la norma original, a cada conductor se le otorgan veinte puntos y recibe un descuento parcial ante cada infracción, lo que deriva -cuando se le agotan- en la suspensión del registro.



La primera modificación sube la cantidad de puntos de penalidad a los conductores que vayan sin el cinturón de seguridad colocado en el caso de circular a bordo de un automóvil (de dos a cuatro) y sin el casco de seguridad para los motociclistas (a cinco).



También, se incluyen como faltas viales en el sistema de descuento de puntos a dos infracciones que hasta ahora no estaban en el listado: la invasión parcial de vías contrarias al sentido de circulación, y quienes muestren una "conducción peligrosa" a través de maniobras "temerarias, maliciosas o imprudentes".



La propuesta avanza sobre los casos de exceso de velocidad en los que, actualmente, la quita de puntos va de cinco a diez, depende del límite de circulación establecido de acuerdo al tipo de arterias: calles, avenidas o autopistas.



En ese marco, el nuevo texto contempla la reducción de los puntos de modo proporcional al exceso de velocidad detectado, es decir, que si el conductor supera por 10 kilómetros el tope recibirá una quita, mientras que la pena será mayor si la circulación excede, por ejemplo, en 30 kilómetros por hora la máxima.



Según la presidenta de la comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García (Vamos Juntos), se trata de una "modificación estructural del sistema de scoring".



Además del endurecimiento, García explicó que la sanción recaerá -en principio- sobre el titular del auto quien, en caso de no haber sido el autor de la falta, deberá recurrir ante las autoridades para deslindar su responsabilidad.



Esa decisión viene a corregir una deficiencia del sistema ya que "actualmente el conductor es identificado solo en el 2% de la faltas", lo que impide el descuento del scoring.



Aunque el bloque de Unidad Ciudadana y el resto de la oposición se abstuvo de acompañar la iniciativa, la diputada Paula Penacca dijo que es "factible de ser acompañada" dado que "pone a funcionar el scoring", pero destacó que para su aplicación "se necesita de un cuerpo de inspectores de tránsito que dista del actual" apuntando contra la "precarización que sufren" los trabajadores del área.



García, en el cierre del fragmento de discursos, lamentó que sus colegas no pudieran hacer foco en la sanción a los conductores temerarios y aceptó la inclusión de un artículo propuesto por Pennaca para obligar al Ejecutivo a realizar campañas de difusión sobre el sistema de scoring.