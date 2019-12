Abad y Cuccioli declararon como testigos en el juicio de la petrolera Oil Combustibles

Evitaron dar precisiones sobre la causa y señalaron que, durante sus respectivas gestiones, no se aplicó una política de planes de pago particulares

El juicio oral al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa se reanudó este jueves con las citaciones a declarar como testigos a los ex jefes del organismo recaudador Leandro Cuccioli y Alberto Abad.

El primero fue Abad, quien cuestionó los planes de pago como el concedido a la petrolera "Oil Combustibles" y dijo que él no los otorgó porque carecían del "grado de publicidad" necesario y tenían "problemas de procedimiento", al declarar como testigo en el juicio oral a su antecesor en el cargo, Ricardo Echegaray.



Abad abrió la etapa de declaraciones testimoniales ante el Tribunal Oral Federal 3 que juzga a Echegaray y a los empresarios dueños de Oil, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por presuntas irregularidades en planes de pago otorgados a la petrolera por el impuesto a la Transferencia de Combustibles.

Según fuentes judiciales, el ex jefe de AFIP en la primer parte del gobierno de Mauricio Macri evitó referirse a cuestiones puntuales vinculadas a la situación de los acusados o la petrolera porque está imputado en otra causa penal iniciada por una denuncia de los empresarios López y De Sousa y con sus palabras podría "autoincriminarse".

Lo mismo hizo Cuccioli, quien evitó dar precisiones sobre la causa y señaló que, durante su gestión no se aplicó una política de planes de pago particulares.



En el caso de Abad, sobre los planes de pago especiales previstos en el artículo 32 de la Ley 11683, de Procedimiento Tributario Nacional, Abad dijo que en su gestión no los concedió porque "la ley establece que el Administrador General puede hacerlo o no". Y dijo: "Yo no lo hacía".



El ex funcionario explicó que los planes del artículo 32 "no tienen el grado de publicidad que tienen otros planes".



"Los otros planes surgen de resoluciones generales que son conocidas por los profesionales, sectores económicos, tienen un grado de universalidad" que no tiene el del artículo 32 "que son más que nada una relación binaria con el contribuyente", advirtió.