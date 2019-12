Tras las excarcelaciones de De Vido y Baratta, piden liberar a Boudou: "Falta Amado"

El exministro de Planificación, Julio de Vido, y el ex secretario, Roberto Baratta, fueron excarcelados por la causa de los Cuadernos de las Coimas

El exministro de Planificación, Julio de Vido, y el ex secretario en esa cartera, Roberto Baratta, fueron excarcelados por la causa de los Cuadernos de las Coimas, aunque se encuentran cumpliendo arresto domiciliario con tobillera eléctrica por otras cusas.



El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal ilusiona a la defensa de Amado Boudou. El abogado Alejandro Rúa pidió durante una entrevista radial "liberar a Amado" y agradeció al aire que "las penas no fueran a muerta" contemplando que "es absurdo que se empiecen a ejecutar, si todavía quedan instancias de revisión y no hay sentencia firme".



Rúa pidió la "intervención de la Corte Suprema para revisar las prisiones preventivas que se aplican de esta manera" y sostuvo que la situación de Boudou "es similar a la de su defendido Baratta en la causa Ciccone, porque no hay sentencia firme".