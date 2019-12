Causas de corrupción: doce detenidos salieron de la cárcel tras las PASO

En algunos casos los excarcelaron, en otros les dieron arresto domiciliario; los cambios se dieron después de la victoria de Alberto F. en las primarias

Doce exfuncionarios, sindicalistas y empresarios kirchneristas que estaban presos por casos de corrupción salieron de la cárcel desde que el Frente de Todos ganó las PASO en octubre pasado.

Algunos de ellos dejaron la cárcel tras el cambio de gobierno, y otros, luego de la decisión del Congreso de flexibilizar las prisiones preventivas al poner en práctica el nuevo Código Procesal Penal, que le ofrece al juez la alternativa de dictar 11 posibles medidas de coerción que no implican la pérdida de la libertad, antes de disponer la prisión preventiva del acusado, indicó el diario La Nación.

En algunos casos los acusados obtuvieron el beneficio del arresto domiciliario, en otros quedaron controlados por una tobillera electrónica o directamente fueron excarcelados, mientras esperan su juicio oral. En un caso, el acusado quedó libre porque fue absuelto.

Los que salieron de la cárcel entre octubre y las PASO son el exministro de Planificación Julio De Vido, que tiene arresto domiciliario por su salud; el exsubsecretario de Control y Gestión de Planificación Roberto Baratta, que fue excarcelado; los dueños del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián de Sousa, excarcelados mientras son juzgados; el líder de Quebracho Fernando Esteche, excarcelado a la espera del juicio oral por la causa del memorándum con Irán; el extitular de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas, excarcelado por el caso de los cuadernos de la corrupción; el exfuncionario de Planificación Carlos Kirchner, en juicio por la obra pública; el dueño de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, a la espera del juicio oral por el caso de los cuadernos de las coimas; el exjefe del Ejército César Milani, absuelto en las dos causas que lo mantenían detenido; el abogado Miguel Ángel Plo, con arresto domiciliario; el exintendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna, excarcelado, al igual que el sindicalista Omar "Caballo" Suárez.

En los últimos meses, los funcionarios judiciales que sostuvieron sus prisiones preventivas con el fundamento de que los acusados podrían fugarse o perjudicar las investigaciones o intimidar a los testigos consideraron que los riesgos se habían diluido, ya sea porque muchas causas ya fueron elevadas a juicio y se cerraron las investigaciones o directamente porque los plazos de la prisión preventiva estaban vencidos -los convenios internacionales hablan de dos años- y los jueces o los tribunales superiores entendieron que no debían ser prorrogados.

Después de las PASO, en el inicio del fenómeno de las liberaciones, salieron de la cárcel López y De Sousa -dueños del Grupo Indalo-, Esteche y el empresario Gerardo Ferreyra.

Luego, el Congreso estableció pautas previas al dictado de las prisiones preventivas, mediante la aplicación de algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal, y se dispararon decenas de planteos de parte de abogados que tienen a sus clientes detenidos bajo esta modalidad.

Por los nuevos parámetros fijados por el Congreso, la Cámara de Casación Penal ordenó en las últimas semanas a las instancias anteriores que se pronunciaran nuevamente sobre los pedidos de excarcelación que ya habían rechazado antes.

De Vido recibió la prisión domiciliaria por la causa de los cuadernos de las coimas y por el tribunal que tiene la causa de Río Turbio. Tiene una condena por la tragedia de Once, pero no está firme. Por esa causa no está detenido.

Baratta fue excarcelado y tiene un dispositivo de control electrónico. Thomas fue excarcelado después de pujas con los tribunales para que le aplicaran una caución que él pudiera pagar -finalmente se le fijó un monto de tres millones de pesos- y el abogado Miguel Ángel Plo recibió la prisión domiciliaria.

Ferreyra fue excarcelado por ausencia de riesgo procesal. Eran los únicos presos por la causa de los cuadernos.

Otros todavía no recuperaron su libertad, pero, en las últimas semanas, recibieron fallos favorables. El exsecretario de Obras Pública José López recibió la excarcelación de parte del Tribunal Oral Federal N° 7, que tiene a cargo el juicio de la causa de los cuadernos, en el que López declaró como arrepentido. Pero no saldrá de la cárcel porque está condenado por otro tribunal por el delito de enriquecimiento ilícito, el caso en el que se lo investigaba por los bolsos que llevó a un convento.

Una situación similar se dio con Juan Pablo "Pata" Medina, el secretario de la Uocra que recibió la excarcelación en una causa, pero seguirá detenido por otra que se instruye en un juzgado federal de Quilmes.