Laura Alonso y Aranguren pidieron no ser enviados a juicio oral en un caso de conflicto de interés

El ex ministro de Energía y la ex titular de la Oficina Anticorrupción están procesados por la compra de combustibles a Shell en Chile

Dos exfuncionarios de Cambiemos piden no ser enviados a juicio oral y público. Se trata del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, procesado porque como funcionario intervino en un negocio de Shell, empresa de la que tenía acciones, y la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso, acusada por no haber controlado el caso.

Las defensas de los ex funcionarios tuvieron una audiencia en la Cámara Federal en la que solicitaron que sus procesamientos sean revocados. La decisión está en manos de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quiénes resolverán el caso en febrero.

Si la Cámara ratifica los procesamientos, los ex funcionarios quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral para ser juzgados penalmente.

La Cámara también puede sobreseerlos o dictarles la falta de mérito, lo que hace caer el procesamiento pero seguirán bajo investigación.

Los ex funcionarios -Aranguren fue ministro de Energía de diciembre de 2015 a junio de 2018 y Alonso titular de la OA durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri- fueron procesados a principios de mes por el juez federal Luis Rodriguez. Aranguren por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública con un embargo de 1.200.000 pesos y Alonso por encubrimiento y abuso de poder y un embargo de un millón de pesos, indicó el sitio Infobae.

La causa se inició a comienzos de 2016 por una denuncia de los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Tahilade y Mario Doñate. El juez Rodríguez citó a indagatoria a Aranguren y Alonso el 18 de octubre, 9 días de las elecciones generales en las que Alberto Fernández se impuso a Macri, y los procesó el 6 de diciembre, cuatro días antes del cambio de gobierno.

El magistrado entendió que Aranguren cometió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública porque como ministro de Energía su cartera compró gasoil y fuel proveniente de Chile a Shell, empresa de la que tenía acciones ‘clase A’ porque había sido director de su filial argentina hasta su asunción en el gobierno de Macri.

"Juan José Aranguren en su calidad de Ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación", sostuvo Rodríguez en el procesamiento.

El juez explicó que si bien Aranguren delegó la intervención en el caso de Shell en otro funcionario, el magistrado objetó que "la falta de control se vio signada en el interés del mismo en beneficiar a la empresa Shell en sus operaciones de importación demorando la implementación de los controles propios del ámbito de su competencia".

Por su parte, Alonso fue procesada porque como titular de la OA solo le recomendó a Aranguren vender sus acciones en la empresa y le recordó las limitaciones de la ley de ética pública. El juez dijo que Alonso "efectuó distintas recomendaciones que no vendrían al caso y que tendrían por destino brindar una apariencia de legalidad a la conducta llevada a cabo por Aranguren durante su función".

Cuando fueron indagados tanto Aranguren como Alonso negaron las acusaciones. Ambos presentaron escritos y se negaron a contestar preguntas.