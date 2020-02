Erreius lanza su "Suplemento Especial sobre Derecho, Innovación y Tecnología"

Las nuevas tecnologías están abriendo un horizonte de oportunidades para sus negocios, pero también "notables desafíos" en distintos escenarios

Hay algo en lo que coinciden la mayoría de los especialistas: las nuevas tecnologías están abriendo un horizonte de oportunidades para sus negocios, pero también "notables desafíos" en distintos escenarios, ante su falta de regulación en el derecho argentino.



Por eso, la editorial Erreius lanza su "Suplemento Especial sobre Derecho, Innovación y Tecnología", dirigido por Carlos Enrique Camps y Gabriel Hernán Quadri.

"Resulta sorprendente ver cómo durante el año que pasó, la tecnología ha producido cambios muy significativos en las relaciones jurídicas y, en particular, en las procesales", explica Camps.



De acuerdo al director del suplemento "si bien no se trata de un fenómeno nuevo, el año 2019 habrá de ser recordado como aquél en el que temas como el relativo a la economía de plataformas, las fintech, la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, el derecho procesal electrónico en su conjunto, el blockchain y todas sus derivaciones y utilidades, los smart contracts –entre otros- "explotaron" y generaron debates que aún no concluyen".

Más importante aún: estos temas que cobraron especial notoriedad en el año que cerró, marcan la agenda de lo que viene.



Acerca del Suplemento



La editorial Erreius convocó a prestigiosos colaboradores para analizar las nuevas tecnologías aplicadas al mundo jurídico y las nuevas formas de hacer negocios.

"En él se vuelcan cuestiones imprescindibles, abordadas por especialistas de renombre en cada área temática", agrega Camps sobre el "Suplemento Especial sobre Derecho, Innovación y Tecnología".



Se trata de herramientas que permiten conocer el mercado, ya que anticipan necesidades y demandas de clientes potenciales o nuevos nichos para innovar en la cartera de servicios.



Los artículos de esta publicación abordan no sólo cuestiones jurídicas, sino también sociales, económicas y éticas.



A quién está dirigido



La publicación está dirigida a profesionales de distintas áreas del derecho ya que el uso de Inteligencia Artificial revolucionó sectores tan distintos como las comunicaciones, las finanzas, las cadenas de servicios y logística. En todas ellas, se han creado nuevos modelos de negocio.



Hay que destacar que se trata de una obra de interés no solo para abogados, sino también funcionarios judiciales, magistrados, escribanos, asesores de empresas, y otros especialistas que no provienen específicamente del área del derecho ya que es útil para analizar y debatir sobre las nuevas tecnologías aplicables al mundo legal y sus nuevos paradigmas.



Ejes temáticos



"Asistimos a la incorporación de la comunicación electrónica a nuestras vidas, en virtud de lo cual se originan nuevas formas de expresión del consentimiento, mediante la digitalización de la voluntad de los sujetos intervinientes -el correlato de la manifestación ha sido transformado en bits-, a lo que se suma la maravillosa versatilidad del documento electrónico para representar prácticamente todo lo representable (imagen, sonido, movimiento)", explica Gastón Bielli, autor del artículo "Utilización de wayback machine como tercero de confianza en la materia de prueba electrónica".



En tanto, Santiago Mora, autor del artículo "Contratos inteligentes. Sus desafíos para los abogados", destaca que "Argentina se encuentra en un destacado lugar en el ecosistema criptomundial, teniendo en cuenta a los emprendedores y los proyectos que se están desarrollando".

Y remarca que "el país necesita especialmente de los beneficios que esta tecnología traería consigo. Se presenta así una importante oportunidad y el enorme desafío de potenciar y aprovechar esto de la mejor manera".



Por su parte, Tatiana Dore, autora del artículo "Legal design thinking", considera que "el legal design como disciplina nos permite atravesar un umbral hacia infinitos modos de mejorar la realidad jurídica. El desafío de los profesionales del derecho se encuentra en aprender a adaptarse a soluciones pensadas desde una mirada de aquel que es ajeno al mundo jurídico".



Gabriel Quadri, autor del artículo "Expediente digital en el anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", cree que, "en lo que hace a la cuestión del expediente electrónico, encontramos varias cuestiones a resaltar. La primera, que el legislador se haya hecho cargo de la regulación del asunto. Esto es, indudablemente, positivo".



También estima que es positiva la iniciativa de despapelizar, transitando hacia un soporte digital de los actos de procedimiento, así como la tendencia a la videograbación y el uso de la videoconferencia.



Cecilia Danesi y Noelia Mitelli sostienen que "la tecnología aplicada al derecho ha venido a quedarse, por lo que debemos reflexionar en torno a su correcta y eficiente aplicación". Las autores llegan a esta y otras interesantes conclusiones en su trabajo "Asistentes Jurídicos Digitales: El impacto de la Inteligencia artificial en el proceso".

"Creemos que esta serie de aportes habrá de ser de mucha utilidad para el profesional actualizado, atento a problemáticas como las referidas", agrega Camps, quien señala que "se trata de cuestiones que dejaron de constituir temas del futuro para instalarse como concretos elementos a tener en cuenta en el ejercicio de la abogacía de hoy".