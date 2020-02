Cruces en el Congreso por la ley de Góndolas que impulsa el oficialismo: para Cambiemos, "es puro eslogan y marketing"

El Gobierno espera aprobar la normativa que genera resistencia en el sector de los supermercados y que ya cuenta con media sanción en Diputados

El oficialismo debate esta tarde el proyecto de Ley de Góndolas en el Senado, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca ordenar la distribución de los productos en los supermercados y favorecer a las pymes y economías regionales, en el marco de la política gubernamental para combatir la suba del precio de los alimentos.



La senadora del Frente de Todos, Ana Almirón, que preside la comisión de Legislación General y fue la encargada de exponer los argumentos en favor de la iniciativa, destacó la necesidad de sancionar la ley en "un momento muy complejo del país en el que está en juego la pobreza y el hambre".



"Es una deuda pendiente, en un momento complejo donde el precio de los alimentos tiene impacto en la economía de las familias", sostuvo la legisladora por Corrientes en representación del oficialismo.



Almirón también cuestionó la posición del sector empresarial "que se aprovechan, dijo, del hambre de los argentinos", con decisiones que impactan en la suba de precios.



Desde la oposición, el interbloque de Cambiemos objetó la iniciativa al calificarla de "inocua" y advirtió que ya existen "herramientas" como las leyes de defensa de la competencia y de defensa del consumidor que sirven para controlar la suba de precios, pero que "lamentablemente no se aplican".



Ernesto Martínez, senador de Cambiemos por Córdoba, dijo que la ley "es puro eslogan y marketing" y afirmó que la norma "no sirve absolutamente para nada", mientras que su par, Esteban Bullrich, adelantó que se abstendría de votar a favor y sostuvo que "la mejor manera" de solucionar el problema "es bajando impuestos" como el IVA.



El senador Alberto Weretilnek, de Juntos Somos Río Negro, adelantó el apoyo a la normativa pero también la cuestionó, al entender que "no va a garantizar una mejora en el precio de los productos" ya que "es una ley "que se queda por la mitad".



"Abunda en lo que ya tenemos, pero va a generar innumerables conflictos en la aplicación", declaró en alusión a las críticas de los supermercadistas sobre las dificultades de la puesta en marcha de la medida en las góndolas de los supermercados.



El proyecto establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor el 30% de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores.



También determina que se le deberá brindar 25% a los productos de las pymes y un 5% a los de la agricultura familiar.



Además, se establece que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas --que configuran los sectores más codiciados-- se deberán presentar en un 50 por ciento del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.

Posibles definiciones de los bloques

El interbloque de Juntos por el Cambio votaría en contra, o pedirá modificaciones en el recinto. Igualmente, el oficialismo tiene el número necesario para sancionar la ley.

El presidente del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, afirmó que "lo más probable es que se propongan modificaciones a la ley que viene de Diputados" y adelantó que su espacio "trabaja en un proyecto alternativo".

El senador anticipó que la modificación que su bloque va a plantear tiene que ver con porcentajes y ubicaciones de los productos. "Son cuestiones que tienen que ver con posiciones que nos están haciendo llegar entidades empresarias", aseveró.

"El espíritu de la ley es muy bueno", dijo la senadora mendocina Pamela Verasay (UCR), quien manifestó su intención de profundizar y ampliar el debate ya que, según dijo, la iniciativa "se puede mejorar".

Al respecto, en diálogo con Télam, la senadora del Frente de Todos, María de los Angeles Sacnun, no descartó que pueda producirse algún tipo de cambio en el recinto pero consideró que el objetivo es aprobarlo tal como viene de la Cámara baja ya que allí se dio "una discusión amplia" sobre el tema.

De acuerdo al oficialismo, una norma de este tipo beneficiará a segundas marcas y pymes. "No es sólo una cuestión de cuáles son las marcas que están en las góndolas, y que el Estado sea un garantizador de los productores de la pequeña y mediana empresa, sino que tenemos que plantear el proceso de producción de alimentos sanos, a precios justos y de calidad, porque está en juego la nutrición, la salud y el hambre en Argentina", dijo la legisladora Sacnun al explicar de qué trata el texto.

Qué dice el proyecto

En rigor, la iniciativa establece que los supermercados deberán ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola, así como el establecimiento de un tope de 30 por ciento de espacio por marca.

También dispone en qué ubicaciones físicas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales.

También propone que al lado de las cajas se otorgue un 50% del espacio para los productos elaborados por Pymes.

Por otra parte, se establece la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse ésta una "exclusión anticompetitiva".

Asimismo, se fija que los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a "una altura equidistante entre el primer y último estante" de la góndola. Siguiendo la misma lógica, en locaciones virtuales los productos de menor valor deberán publicarse "en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión".

Cambios propuestos por la oposición

La oposición cuestiona la velocidad de aplicación que se pensó para la ley. Y, para que efectivamente se pueda aplicar y los supermercados puedan incorporar las modificaciones necesarias, proponen subir el plazo de 120 a 180 días para la entrada en vigencia.

Por eso, en su proyecto alternativo establece que en las góndolas o locaciones virtuales deberá haber un 25% de productos de empresas pymes, cooperativas o asociaciones mutuales como mínimo.

Además, impulsa la eliminación completa de los artículos 18 y 19. El primero de ambos habilita a asociaciones, cooperativas, cámaras empresaria y sujetos que participen en la producción o comercialización para que sean agentes de fiscalización ad honorem. El 19 establece la creación de un Observatorio de la Cadena de Valor.

La postura de los supermercadistas

Los empresarios del sector consideran que es contraproducente para la actividad y que, como sostienen algunos economistas, no logrará frenar la inflación sino que puede llegar a incrementarla por las distintas variables del mercado.

Y confirmaron que se presentarán en los tribunales para buscar que se declare su inconstitucionalidad porque entienden que se viola la libertad de comercio y, además, se trata de una intromisión del Estado en decisiones concernientes al ámbito privado.

Además, señalan que se trata de una norma de difícil implementación y posterior cumplimiento, por diversos factores, entre los que destacan la complejidad del sector, la imposibilidad del control permanente por parte de las autoridades administrativas (inspectores) así como el camino que deberá recorrer hasta llegar a la sanción y su cumplimiento efectivo.

Por otro lado, advierten por la posible pérdida de puestos de trabajo, pérdida de rentabilidad y eficiencias y estiman que se pondrán en riesgo entre 5000 y 7000 puestos de trabajo ya que se prevé un aumento de los costos laborales en la cadena de comercialización del 20% y un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%.