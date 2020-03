El oficialismo firmó dictamen favorable al proyecto de reforma de las jubilaciones de privilegio

Tras una reunión plenaria de comisiones, los senadores del Frente de Todos firmaron un dictamen de mayoría. La iniciativa tiene media sanción de Diputados

El oficialismo avanzó este miércoles por la noche en el Senado con la firma del dictamen para el proyecto de reforma del régimen de jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos, que quedó en condiciones de ser votado y convertido en ley.

Tras una reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, los senadores del Frente de Todos firmaron un dictamen de mayoría, mientras que Juntos por el Cambio presentó uno propio, ante la negativa del oficialismo de aceptar cambios en el proyecto.

A la reunión asistió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien rechazó que el proyecto del Gobierno "tenga alguna vocación de expulsar jueces" y, tras calificarlo como "prudente", dijo que si hay un "éxodo" de jueces es por un "exceso de sensibilidad".

El funcionario aseguró que el Gobierno nacional "no tiene ningún objetivo de expulsar jueces" con su propuesta de limitar las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y consideró que si la iniciativa oficial "provoca un éxodo" de magistrados y fiscales sería por "un exceso de sensibilidad".



"La verdad es que se trata de una reforma prudente y si esto provoca un éxodo nos preocupa. Es un exceso de sensibilidad", opinó al cerrar su exposición esta tarde en el plenario de comisiones del Senado en el que se debatía la iniciativa, que tiene sanción de la Cámara de Diputados.



Moroni aclaró que el objetivo del Gobierno es "reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional" y que no busca "expulsar jueces".



El esquema actual de esos sectores genera un déficit anual "9.200 millones de pesos", precisó, e informó que el haber promedio que perciben es de 280 mil pesos.



"No pretendemos que con su aporte financien al resto de los beneficiarios, sino reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional", adujo.



El funcionario aclaró que el Poder Ejecutivo busca hacer "una reforma prudente" y que no se trata de "eliminar el carácter diferencial del régimen que deben tener las jubilaciones" de jueces y diplomaticos, como lo establece la Constitución nacional.



"Entendemos que el régimen de los jueces debe ser diferencial porque eso exige la Constitución", sostuvo Moroni.



Aclaró no obstante que el proyecto del oficialismo "no elimina el carácter diferencial del régimen sino que requiera menos aportes del régimen general".



Ante cuestionamientos de la oposición sobre el motivo por el cual se comienza por estos dos regímenes de privilegio y no por otros sectores, el ministro señaló que el Gobierno está "abierto" a dar la discusión sobre el resto de los sistemas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, criticó el proyecto y señaló: "Lo que se está haciendo con una alteración de este régimen especial es que aquel que se siente con capacidad de generar una buena remuneración en otros sectores, se siente expulsado del Poder Judicial".

Qué es una jubilación de privilegio

El régimen de las llamadas "jubilaciones de privilegio" surge de la Ley 24.018, promulgada en diciembre de 1991. El texto comprende a las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación, jueces de la Corte Suprema, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público y diplomáticos.

La modificación que se realizó durante la gestión presidencial de Eduardo Duhalde prevé que la jubilación especial para los presidentes "será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Esa suma en la actualidad es de $341.709 mensuales.

Mientras que los haberes de quienes trabajaron y aportaron desde el Poder Judicial alcanzan un promedio de $224.734 mensuales. En lo que respecta al personal que se desempeña en el servicio exterior tiene garantizada una jubilación equivalente al 85% del salario de acuerdo al puesto de mayor rango que ocuparon durante su vida activa.