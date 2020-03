Condenan al productor de Hollywood Harvey Weinstein a 23 años de prisión

El ejecutivo, de 67 años, fue absuelto de los dos cargos más graves, que podrían haberle significado la cadena perpetua. Ya tiene condenas previas

El productor de Hollywood Harvey Weinstein fue sentenciado este miércoles a 23 años de prisión por el juez James Burke luego de su condena por delitos de abuso sexual.

La condena se compone de la siguiente manera: 20 años por acto sexual penal en primer grado y se suman tres años por violación en tercer grado.

Las sentencias se ejecutarán consecutivamente y ambas conllevan 5 años de supervisión después de salir de prisión.

Weinstein, de 67 años, llegó a su audiencia de sentencia en una silla de ruedas y con esposas. El exproductor de películas enfrentaba entre cinco y 29 años por las condenas del mes pasado por actos sexuales criminales de primer grado y violaciones de tercer grado.

Los cargos se basaron en el testimonio en un tribunal de Nueva York de Miriam Haley y Jessica Mann, quienes hablaron en la sentencia.

"Si Harvey Weinstein no hubiera sido condenado por este jurado, habría sucedido una y otra vez", dijo Haley en la corte. "Me alivia que ahora sepa que no está por encima de la ley. Me alivia que haya mujeres más seguras porque él no está".

Haley y las otras cinco mujeres que testificaron contra Weinstein en su juicio, Mann, la actriz Annabella Sciorra y tres testigos de "malos actos anteriores", llegaron a la corte con los fiscales y se sentaron en primera fila. La actriz Rosie Pérez, que testificó en apoyo de las afirmaciones de Sciorra, entró con ellos y se sentó en la segunda fila.

Weinstein fue absuelto de dos cargos más graves de agresión sexual depredadora, que podrían haberle significado la cadena perpetua.