Coronavirus: debaten por el carácter remunerativo de las licencias laborales

Algunos asesores de empresas sostuvieron que la licencia dispuesta por el ministerio de Trabajo se justifica pero "sin el goce de sueldos"

El texto de la resolución 207/2020 del ministerio de Trabajo donde se justifica las inasistencias de trabajadoras/es con hijos escolarizados y el pago de esas jornadas abrió un inesperado debate laboral. Por un lado la norma que refiere a quienes no asistan al lugar por el plazo de 14 días con goce íntegro de sus remuneraciones.

Ahora, algunos abogados del fuero laboral como Julián De Diego sostuvieron que la licencia se justifica pero "sin el goce de sueldos", tal cual lo expresó a Cadena 3. El letrado también acotó que en conferencia de prensa el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, había señalado que la licencia era justificada "pero no retribuida".

El enfoque de De Diego tuvo eco en empresas, donde asintieron a tal interpretación. En cuanto a la nitidez o confusión del texto de la resolución el titular del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos señaló ante una consulta del diario BAE Negocios:"No diría que el texto de la resolución es polémico, sí imprecisa. Eso es un problema porque abre la puerta a que las empresas digan que no van a pagar esos días".

A consideración de Campos si un empleador "interpreta" el no pago, los trabajadores no harán uso de la misma, aún con derecho a ella. "La resolución de Trabajo debería ser más enfática y señalar que estas ausencias no afectan el derecho a percibir las remuneraciones devengadas en este período".

Para el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) Matías Cremonte la medida es de neto contenido social laboral en el contexto de la emergencia sanitaria y destinadas a "proteger el empleo y el ingreso".

Bajo esos términos indicó al citado matutino que las licencias tienden a disminuir la circulación de personas "pero es absurdo pensar que eso pueda significar una reducción salarial. Sería inaceptable por los sindicatos y por los trabajadores y trabajadoras afectadas".

Cremonte sostuvo que llegado el caso desde el Ministerio de Trabajo deberían ofrecer otra resolución pero aclaratoria "más allá de que es absurdo pensar que el hecho de que una ausencia justificada implique la pérdida del salario".

Otro especialista en derecho laboral, Julián Hofele le expresó a este diario que el propio ministro Claudio Moroni aclaró que era sin afectación de los salarios. "Que sea una opción para quien la usa no la convierte en una licencia sin goce de haberes si no está específicamente estipulado. Una inasistencia justificada (cómo podría ser frente a un caso de fuerza mayor o enfermedad) se paga", sostuvo.

"Si el decreto hubiera tenido otra finalidad hubiera especificado que era sin goce de haberes", analizó el especialista.