El Hospital Garrahan recibirá dos millones de dólares y más de 1 millón de pesos de los bolsos de José López

Los fondos fueron liberados por el Tribunal Oral Federal 1 y serán destinados a afrontar las necesidades más urgentes de la entidad

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 dispuso "liberar" en favor del Hospital Garrahan casi dos millones de dólares del dinero incautados al ex secretario de Obras Públicas José López en 2016 cuando intentaba esconderlos en un convento, informaron fuentes judiciales.



Los fondos serán destinados a afrontar las necesidades más urgentes del Hospital "incluyendo aquellas de mejoramiento y renovación de la tecnología del sector de farmacia y de alta complejidad del nosocomio, como así también de las que derivaron de la reciente emergencia epidemiológica", sostuvieron los jueces en el fallo.



Los magistrados Adrián Grümberg, José Michilini y Ricardo Basílico habían dispuesto en junio pasado que los casi nueve millones de dólares que le fueron decomisados a López fueran puestos a disposición del Garraham y del Hospital Ricardo Gutiérrez (de Niños) en partes iguales, pero el trámite se había trabado ante una serie de recursos que interpuso el condenado ex funcionario.



Superadas las trabas judiciales, los miembros del TOF 1 insistieron a los hospitales designados para que presentaran proyectos de uso del dinero –con sus respectivos presupuestos- para hacer entrega del dinero; decisión que se aceleró ante el avance del coronavirus.



En ese contexto, el TOF 1 resolvió este miércoles "liberar, por el momento, la suma de 1.275.700 pesos –o su equivalente en dólares- y 1.988.139 dólares a favor del Hospital Garraham, para que afronte con premura los gastos de sus demandas prioritarias; ello en función del decomiso ordenado en la sentencia dictada el 12 de junio de 2019".



Además ordenó "realizar, a través del Banco Central de la República Argentina y por los medios electrónicos oficiales habilitados, las diligencias necesarias y urgentes para efectivizar, con la mayor premura posible, la entrega de los fondos a la institución".



Los recursos serán utilizados, entre otras cosas, para la compra de una envasadora de medicamentos con alimentación de ampollas y comprimidos, un ecogradiografo 4D de última generación y dos video electro-encefalogramas.



También se destinarán a la compra de ventiladores, carros de paro con desfibrilador, Insumos impresora 3D Trideo Dual, barbijos quirúrgicos triple capa y antiparras protectoras, según surge del detalle presentado en el fallo del TOF 1.



Los jueces remarcaron que respecto a la "liberación de fondos a favor del Hospital Gutiérrez deberá estarse a la espera de la respuesta que se encuentra pendiente" y que fue requerida por por el tribunal "en reiteradas oportunidades".



López fue juzgado por enriquecimiento ilícito por la compra de una casa en Tigre y un departamento en la avenida Las Heras de la ciudad Buenos Aires, que habría colocado a nombre de testaferros y por los casi 9 millones de dólares con los que fue detenido durante la madrugada del 14 de junio de 2016.



El TOF 1 lo condenó a seis años de prisión, una condena que fue apelada por la defensa del ex funcionario y aún no se encuentra firme.