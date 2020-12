La AFIP denunció persecución fiscal contra Cristina Kirchner durante el Gobierno anterior

La presentación judicial lleva la firma de Marcó del Pont e incorpora documentación que también expone irregularidades a las que fueron sometidos sus hijos

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, amplió este lunes la denuncia por "hostigamiento fiscal" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, con la presentación de documentos que exponen "graves irregularidades" a la que fueron sometidos la expresidenta y sus hijos durante la administración anterior.

"Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del 'hostigamiento fiscal' experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri", señaló la AFIP.

En ese sentido, destacó que "de las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".

La presentación judicial lleva la firma de Marcó del Pont e incorpora documentación que también expone "graves irregularidades a las que fueron sometidos los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner".

Al respecto, la AFIP sostuvo que hubo irregularidades en procedimientos de determinación de oficio de deudas así como evidencia de "prácticas enquistadas en el ámbito de la AFIP reñidas con principios fundamentales del Estado de Derecho".

"La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado", aseguró el organismo recaudador.

A su vez, sostuvo que los hallazgos "dan cuenta de una matriz de persecución" durante el gobierno que presidió Mauricio Macri ya que, entre 2016 y 2019, se desplegaron desde la AFIP "prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad".

La carta de Cristina a un año del Gobierno de Fernández

El martes pasado, Cristina Kirchner publicó una carta con motivo del primer año del Gobierno. Allí repasó una serie de medidas y criticó con dureza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras su difusión, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó sus dichos y manifestó, en un comunicado, que "este hecho constituye un inadmisible ataque al sistema republicano".

"La vicepresidente de la Nación, a través de una carta, acusó públicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dirigir y encabezar un supuesto proceso de persecución judicial y de que pueda llegar a ‘condicionar o extorsionar’ al gobierno con determinados fallos o hasta incluso hacerlo fracasar en su gestión", indicó la entidad porteña en un escrito.

Allí continuaron: "Sin duda, este hecho constituye un inadmisible ataque al sistema republicano, que se traduce en un claro deterioro de la imagen institucional del país frente a la comunidad local e internacional. No se trata de una mera expresión crítica sobre el funcionamiento de la Justicia. Las reprochables expresiones proferidas se ven agravadas, por que han sido sostenidas por quien además preside una de las dos Cámaras que conforman el Poder Legislativo de la Nación".

Y agregaron: "La errada concepción puesta de manifiesto en la declaración analizada, acerca de la naturaleza y funcionamiento de la división de poderes como pilar de un sistema republicano de gobierno, conduciría a someter la imparcialidad e independencia de los jueces frente a las partes del proceso, en su rol de custodios naturales de los derechos y garantías de que gozan todos los habitantes de la Nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos".

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó a la vicepresidenta de la Nación por sus críticas a la Corte

Qué decía la carta

En su carta, tras destacar al Ejecutivo, la Vicepresidenta apuntó contra el Poder Judicial "representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa".

Cristina Kirchner advirtió que "a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta". Además realizó un repaso por los nombramientos de Néstor Kirchner para la Corte y los comparó con los designados por Mauricio Macri para completar el número de jueces.

Y remarcó: "Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar".

"El Poder Judicial tiene la legitimidad que le da la Constitución Nacional, que no se deriva de la elección directa o de su adscripción a una facción política. Toda pretensión de alterar ese diseño institucional afecta la esencia misma de nuestro ordenamiento jurídico fundacional. El Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones sanas y derechos plenos", indicaron desde el Colegió de Abogados.

En su carta, la ex presidenta concluyó: "De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Si ese Poder… Además de ser perpetuo… Además de no ir jamás a elecciones… Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo… Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos a control alguno… Bueno… Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas".