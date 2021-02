Zaffaroni advierte que habrá "una pueblada" si Alberto F. no otorga una amnistía a presos K

El exjuez de la Corte aseguró que el "lawfare" contra el kirchnerismo es impulsado por 30 funcionarios que ocupan cargos estratégicos en Comodoro Py

Eugenio Zaffaroni advirtió los fallos como el que sentenció a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez van a "producir una pueblada", en otro intento del exjuez de la Corte Suprema en poner la sobre la mesa la discusión sobre un posible indulto por parte del presidente Alberto Fernández a exfuncionarios kirchneristas.

"Esta escalada fundada en una sensación de omnipotencia en base a la falta de cintura política va a producir una pueblada", advirtió Zaffaroni en declaraciones a El Destape radio. "Algo habrá que hacer porque si no se hace, el pueblo saldrá a la calle, cosa que no me gusta y que habría que evitarlo", insistió.

"No sé si a Cristina (Kirchner) en forma particular, pero obviamente el aparato sigue intacto y operando. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé. Se sienten omnipotentes. En algún momento van a llegar a hacer barbaridades y eso va a provocar una reacción pública. Si se piensa en eso como táctica, es peligrosa. Habría que hacer algo antes. Es una decisión política", deslizó el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tirando la pelota hacia la Casa Rosada.

El exmagistrado del máximo tribunal aseguró que lo que consideró "lawfare" contra el kirchnerismo es impulsado por un grupo de entre 20 y 30 personas que ocupan cargos estratégicos en la estructura de los tibunales federales de Comodoro Py.

Fuerte defensa K a Báez

Durante su alocución en el Senado cuando se debatía la promoción a la construcción de obras privadas, Oscar Parrilli aprovechó para referirse a la condena a 12 años de prisión contra Lázaro Báez por lavado de dinero y defendió al empresario kirchnerista con argumentos que llamaron la atención.

El legislador cuestionó que el empresario patagónico fuera condenado por evasión, mientras que Gianfranco Macri, hermano del ex presidente, por el mismo delito no tuvo un trato similar de parte de la Justicia.

"La verdad es un fallo lamentable, una atrocidad, una barbaridad. No soy el abogado defensor de Lázaro Báez pero quiero decir que seguimos en la Argentina con una justicia que lleva adelante el lawfare y utiliza la justicia para la persecución política, para la persecución empresarial", comenzó.

Y agregó: "A Lázaro lo condenan porque es morocho, porque es de tez oscura, porque era amigo de Néstor Kirchner, porque no forma parte del círculo de poder que integran los empresarios top de la Argentina".

Parrilli dijo que el fallo que condenó a Lázaro Báez por lavado de dinero es "racista"

Además, dijo que la decisión de los jueces es "deplorable desde el punto de vista jurídico" y que tiene un "tinte racista y discriminatorio". "Lo condenaron solamente porque no pertenece. Porque además se llenaron la boca con la ruta del dinero K, la plata de Cristina. No hay una sola prueba que involucre a Néstor, a Cristina ni a nadie de la familia en esta supuesta evasión impositiva que habría hecho Lázaro Báez".

Además, el senador utilizó la oportunidad para criticar a la familia Macri, acusándolos del mismo delito que Lázaro Báez: "¿Saben cuál es la diferencia entre Gianfranco Macri y Lázaro Báez? Que Macri pudo entrar al blanqueo".

"Siento mucha tristeza por esta desigualdad absolutamente arbitraria, racista, persecutoria y que demuestra la justicia o algunos sectores de la justicia que siguen haciendo gala de la persecución política a través de mecanismos judiciales", cerró el ex secretario general de la Presidencia.

Las condenas

Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi u$s55 millones que se conoce como "la ruta del dinero K". También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

También fueron condenados los cuatro hijos de Lázaro Báez. Martín es el único que permanece detenido

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. "La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador", dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo "El Carrizalejo", en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Un dato clave del fallo es que para el Tribunal el delito precedente por el cual Báez pudo lavar dinero son los fondos de la obra pública que recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como de las "facturas truchas" que presentó para justificar gastos de sus empresas que nunca se hicieron.

La importancia sobre el delito precedente es porque por la obra pública está siendo juzgada Cristina Kirchner, Báez y otros acusados. Para una mayoría del tribunal Báez usó fondos públicos destinados a obras para lavar dinero.