Plan de ahorro: acusan a esta automotriz de no acatar un fallo judicial que ordenaba bajar la cuota

El reclamo se basa en reclamos de ahorristas que, luego del fallo judicial, no vieron reflejada la reducción de las cuotas tal como correspondía

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó a la automotriz Fiat por no cumplir con el fallo judicial que la obliga a bajar en un 50% el valor de las cuotas de los planes de ahorro y dijo que la empresa "miente" cuando sostiene que no recibió el fallo de la justicia a modo de argumento.

"Fiat incumple y miente al no ajustarse a lo que le ordenó la Justicia. Primero, no ajusta las cuotas tal como quedó fijado en la medida cautelar colectiva por la cual el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº17 de La Plata. Además, asegura no estar notificada de este fallo, cuando sucede todo lo contrario", sostuvo Lorenzino en un comunicado.

La postura del Defensor del Pueblo se basa en una serie de reclamos de los y las ahorristas que, luego del fallo judicial, no vieron reflejada la reducción de las cuotas tal como correspondía.

También es una respuesta a la explicación de la empresa, que sostuvo no haber sido notificada fehacientemente, cuando en realidad sí fue avisada de esta disposición.

"Luego del fallo, Fiat apeló, hizo presentaciones y recusaciones, lo que significa que estaba al tanto de lo que se le exigía. Actuó de mala fe al decir que no fue notificada, y de esta forma aplica otro golpe a los usuarios y usuarias afectados por los aumentos irracionales hechos por la empresa", puntualizó el Defensor.

Lorenzino pidió que "los directivos de Fiat reflexionen y hagan lo que tienen que hacer, que es cumplir con la Justicia para dejar de perjudicar de manera directa a los y las consumidores que confiaron en la empresa para adquirir un 0Km".

La empresa no redujo las cuotas como establecía el fallo judicial

Estafas en concesionarias: cómo hacer el reclamo

Semanas atrás, un hombre pasó dos noches en la comisaría vecinal N°6, ubicada en Caballito, por destrozar dos autos en una concesionaria de dicho barrio porteño por sentirse estafado.

Se trata de Jorge Gómez, de 30 años, quien habló con los medios por este momento de furia. El joven, quien actualmente está desocupado, decidió comprar un auto mediante un plan de ahorro en el año 2016, cuando trabajaba como remisero.

En el video, registrado por otra persona que estaba en la concesionaria, se puede ver a Gómez cómo destruye el parabrisas de un auto 0Km con una silla.

"Estaba en Retiro y vi unos agentes de una concesionaria que ofrecían un plan de ahorro", recordó Gómez al hablar sobre el motivo que lo llevó a tener esta reacción.

"Me dijeron que pagando cuatro cuotas podía luego entregar 70 mil pesos y retirar inmediatamente el vehículo", contó.

Pero la realidad no fue así: cuando pagó la cuarta cuota, fue al local y le dijeron otra cosa.

"Fui con el dinero a la concesionaria y antes de pagar los 70 mil pesos pregunté cuándo me iban a entregar el auto y me dijeron que eso iba a tener una demora", afirmó el hombre.

Eso no fue todo. Además de la demora, se enteró que iba a tener que pagar otros 20 mil pesos en concepto de acarreo. "Les dije que no era lo que me dijeron y si me podían devolver lo que yo había puesto", añadió..

Finalmente, para recuperar el dinero que había pagado, tenía que esperar a que finalizara el plan. "Pasó el tiempo y me llamaron en estos días y me dijeron que me podían devolver 8.500 pesos", contó.

Cuando fue a la concesionaria ubicada en avenida Rivadavia 6.150, a fin de retirar el dinero que había puesto en el 2016, tampoco le dieron el dinero. "Me ofrecieron otro plan, lo rechacé y me dijeron entonces que debía esperar otro año más", relató.

Ahí fue cuando Gómez no aguantó más y perdió el control. "No fue lo correcto actuar de esa manera, pero es algo que no pude controlar, sé que estuve mal", dijo quien ahora cuenta con una denuncia en su contra en el juzgado contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde hacer el reclamo en una situación así

Los primeros pasos del reclamo se pueden hacer online

Es importante remarcar que ante un incumplimiento por parte de una empresa respecto a un contrato, lo recomendable es realizar un reclamo por escrito con duplicado y firmado. De esta manera queda asentada la prueba de las veces que se reclamó, y que, desde la empresa, no atendieron los reclamos. Otra de las opciones es enviar una carta documento con dicho descargo o asentarlo vía telefónica.

Además, "los reclamos se realizan en defensa al consumidor a través de la página web. En caso de los planes de ahorro lo que se debe hacer es revisar los contratos correspondientes y hacer el reclamo de consumidor final a la empresa", aseguran desde la oficina de Defensa al Consumidor.

Cómo hacer el reclamo

En primer lugar, es necesario saber qué documentación se necesita para hacer el trámite.

Tu número de DNI o Pasaporte.

Un teléfono o dirección de correo electrónico de contacto para recibir la respuesta a tu reclamo.

Nombre y localidad del proveedor del bien o servicio por el cual reclamás.

La información básica de la compra del servicio o producto (captura o foto de la factura, provincia donde lo adquiriste y donde lo usaste, datos del proveedor

Luego de que se tiene la documentación, se deben seguir los siguientes pasos.

Primer paso: ingresar al Formulario de Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor.

Segundo paso: completar la información solicitada en el formulario y colocar:

Tus datos personales.

Los datos del reclamo.

Los datos del proveedor.

Tercer paso: enviar el formulario, que luego a Dirección Nacional de Defensa del Consumidor derivará al organismo al que le corresponde atenderse.

Cuarto paso: esperar la respuesta, a través del medio de contacto que se especificó en el formulario, para saber cómo continuar con el reclamo.

Quinto paso: concurrir el día y hora acordados a la instancia de encuentro para resolver el reclamo de manera satisfactoria.