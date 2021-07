Presentan la primera demanda contra la decisión de aislar en hoteles a quienes vuelven del exterior

El reclamo de inconstitucionalidad es para el DNU del Poder Ejecutivo y las disposiciones de la provincia de Buenos Aires. Los puntos principales

Una familia presentó una acción de amparo reclamando la inconstitucionalidad de las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional y la provincia de Buenos Aires a raíz de las nuevas restricciones para volver al país y la decisión de obligar a los bonaerenses que regresen del exterior a hacer una cuarentena obligatoria en hoteles, pagos por ellos mismos.

De acuerdo a Infobae, la familia, que debe volver el domingo a la Argentina, sostuvo en su presentación que se fue del país "para suplir la falta de vacunas" por parte del Estado argentino y aseguró que "el encierro y restricciones para circular de los argentinos, merced del antojo de la autoridad jurisdiccional a la que se le delegó el control de la peste, no puede ser arbitrariamente ejercido con grave afectación de las garantías constitucionales".

La demanda fue presentada por el abogado Norberto Borlenghi, de 73 años, quien había recibido el 3 de abril la primera dosis de la SPUTNIK V. "Como la segunda dosis brillaba por su ausencia, y ante tal falencia no me quedó otra opción que costearme un viaje para completar el cuadro vacunatorio, con otra compatible como la PFIZER que me apliqué en USA", aseguró.

En tanto, como sus hijas -María Valeria y María Julieta Borlenghi- tienen 23 años "y la vacuna en Argentina estaba muy lejos en un plazo incierto, tampoco les quedó otra alternativa que viajar, postergando sus tareas profesionales diarias, para conseguir en el exterior lo que la Argentina no proporciona, y ahora, de yapa encima, 4 días más sin acceso a los medios de trabajo aislados en un hotel desconocido". A ellos se suma María Bibiana Collini, pareja de Borlenghi.

El escrito ingresó en el juzgado federal de San Martin, desde donde ya se corrió vista al fiscal para que opine, indicó el mencionado portal.

Pedido opositor

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un habeas corpus colectivo a favor de todos los argentinos que se encuentran impedidos de regresar al país por la decisión administrativa 643/21 que impuso las restricciones de los ingresos al territorio nacional: el cupo diario pasó de 2.000 ciudadanos a sólo 600, con el objetivo de regular el ingreso en el marco de la pandemia por el COVID-19 y evitar el posible ingreso de la variante Delta de la cepa.

El documento cita: "En representación del ciudadano argentino Fernando María Solanet Tornquist, damnificado directo ante la situación de indefensión y desamparo a la que lo ha sometido y somete el Estado nacional, como así también en representación del universo colectivo de afectados por dichas medidas" y lleva las firmas de Waldo Wolff, Luis Alfonso Petri, Fernando Iglesias, Álvaro de Lamadrid, Cristian Ritondo y Pablo Torello, de Juntos por el Cambio.

Diputados de la oposición presentaron un habeas corpus a favor de los varados en el exterior

De esta manera, los diputados expresaron su solidaridad con aquellos los argentinos impedidos de retornar al país en los vuelos que finalmente fueron cancelados y reprogramados para las próximas semanas.

Detalles

El documento apunta a que se declare la inconstitucionalidad de la medida. "En beneficio de todos los ciudadanos argentinos que se encuentran varados e imposibilitados de regresar a la Argentina, en virtud de la Decisión Administrativa 643/2021, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la norma referida", apunta el escrito.

Además, el texto solicita que "se rehabiliten y/o vuelvan las rutas aéreas nacionales al estado anterior de restricciones dispuestas, y se arbitren los medios para repatriar al Sr Solanet y todos los ciudadanos argentinos varados en el exterior y a su vez, permitirles que puedan regresar a la Argentina".

"Resulta claramente inconstitucional al violar el derecho de circulación del Sr. Solanet y de la totalidad de los argentinos a los que se se los ha privado irrazonablemente del derecho de entrar, permanecer y transitar por el territorio nacional con total y absoluta libertad, como prescribe el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional", fundamenta el habeas corpus firmado por los diputados nacionales.

Junto a varios diputados presentamos un habeas corpus para que los miles de argentinos varados en el exterior puedan regresar a su país. En una sociedad donde rige la democracia debe ser impensado prohibir a los ciudadanos regresar a sus casas. pic.twitter.com/JKJl30IURO — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 1, 2021

El documento presentado por los integrantes de Juntos por el Cambio llega en un momento en el que las restricciones a los vuelos para monitorear el posible ingreso de la cepa Delta del COVID-19 es un debate a nivel social.

Las limitaciones impuestas por el Estado redujeron el ingreso de ciudadanos argentinos al territorio nacional, bajando el cupo diario de 2.000 a sólo 600 ciudadanos.