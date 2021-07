Procesan y embargan al exintendente de Pilar Nicolás Ducoté

Fue procesado y embargado por $100 millones por una grave denuncia por malversación de fondos. Además, se le impidió salir del país

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a Nicolás Ducoté, ex intendente de Pilar, en una causa por irregularidades en la utilización de fondos nacionales para la realización obras públicas en el municipio bonaerense.

El juez dictó la prohibición de salida del país para Ducoté, le fijó un embargo de $100.000.000 y le decretó la inhibición general de bienes. Ducoté y varios ex funcionarios de la municipalidad de Pilar fueron procesados por el delito de defraudación contra la administración pública.

El procesamiento es por las supuestas irregularidades cometidas en tres convenios firmados en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri y la municipalidad que conducía Ducoté. El juez dictó falta de mérito a exfuncionarios nacionales involucrados en la causa

Por el mismo caso también habían sido indagados Iván Kerr, ex secretario de Vivienda y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que durante la gestión de Mauricio Macri encabezó Rogelio Frigerio. El juez dictó una falta de mérito para los ex funcionarios nacionales.

Estos declararon que desde el gobierno de Pilar les negaban el acceso a la información, sin rendir cuentas de los avances de obra ni de los procesos licitatorios y de contratación. Incluso, lo hicieron a pesar de haber recibido intimaciones fehacientes por parte de la Nación. De hecho, calificaron tales prácticas como "oscurantistas".

El juez dictó la prohibición de salida del país para Ducoté, inhibió sus bienes y le fijó un embargo de $100.000.000

La decisión

"Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores", había manifestado el fiscal Rodríguez, quien encabeza la Procuraduría de Investigaciónes Administrativas.

Junto con Ducoté -señalado por el juez como el "responsable primario de los fondos girados desde el Estado Nacional"- fueron procesados otros cuatro funcionarios de su gestión: Juan Pablo Martignone, el exjefe de gabinete de Pilar; Guillermo Iglesias, exsecretario de Obras Públicas del municipio; Osvaldo Caccaviello, ex director general de Calles y Red Vial, y Sandra Sosa, exsubsecretaria de Obras Públicas.

Todos ellos fueron considerados partícipes necesarios de la maniobra investigada, lo mismo que Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar Sapem; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme S.A., Servicios y Gestiones S.A. y Alpin S.A; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme S.A., Servicios y Gestiones S.A. y Alpin S.A.; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel S.A., y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel S.A.

En total la lista de indagados cuenta 20 exfuncionarios macristas, entre nacionales y municipales. Además del destino de los fondos para obras, la justicia investiga la entrega de microcréditos a familias de bajos recursos, con mecanismos poco claros.