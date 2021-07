El Tribunal Oral Federal 1 sobreseyó a todos los imputados por el Plan Qunita

Por unanimidad, los jueces aceptaron los argumentos de la fiscal Gabriela Baigún, quien desistió de impulsar la acusación en la etapa de juicio.

El Tribunal Oral Federal número uno resolvió por unanimidad y en consonancia con lo que había propuesto la fiscal Gabriela Baigún, sobreseer a todos los imputados y poner así fin a la causa conocida como "Plan Qunita".

"Al no existir en el caso parte privada acusadora que coloque al tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde sobreseer" a todos los imputados, entre ellos el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y su segundo, Nicolás Kreplak.

La fiscal desistió de la acusación tras evaluar documentación y pruebas omitidas durante la etapa de instrucción de la causa, lo que arrojó como conclusión que no hubo perjuicio contra el Estado y, en consecuencia, no existió delito.

Los funcionarios y empresarios estuvieron acusados por presuntos sobreprecios pagados para la integración de los kits que componían el Plan Qunita, destinado a los hijos de madres de bajos recursos.

El actual ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan, también se encuentra en la lista de funcionarios sobreseídos

Fundamentos

"En ausencia de contradictorio entre las partes, la única facultad con la que el tribunal cuenta ante la postura desincriminante de la Fiscal de juicio es la de verificar que actuación; es decir, que el dictamen se halle debidamente motivado", explicaron los jueces Adrián Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico.

"No caben reparos sobre la construcción argumentativa de la fiscal Baigún, quien, además de exponer sus fundamentos en forma coherente, ha sabido respaldarlos en derecho y en los datos y elementos probatorios incorporados a la presente causa", añadieron.

El fallo recuerda que ante la falta de querella, el dictamen desincriminante de la fiscal es vinculante y obliga al tribunal a seguir su criterio.

"No existiendo tampoco en el presente caso parte acusadora particular (querella) que coloque al Tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde dictar el sobreseimiento de los encausados, en cuanto al hecho por el cual fueron intimados en el respectivo requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio", sostiene el fallo, de 38 páginas.

Para la fiscal, al analizar los datos omitidos en la causa, no había elementos que justifiquen continuar con la causa

El listado de los sobreseídos

La lista de los sobreseídos está integrada por Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete; Juan Manzur y Daniel Gollán, ex ministros de Salud de la Nación; Nicolás Kreplak, ex viceministro; Juan Carlos Piccolini, ex director general de Recursos Humanos; Ana Paula Herrera Viana, ex coordinadora de Contrataciones; Fanny Herrera Clemente Lamas, ex directora de Compras; y Elisa Marta Gulberti, ex directora de Asuntos Legales.

También les cupo el sobreseimiento a Alicia Raquel Escobar Atensio y Claudia Ángela Esteban, de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación; Carlos Tejada, ex jefe de la Análisis Legal; y los ex funcionarios Carlos Alejandro Liz, Viviana María Cristina Bonpland, y Alelí Claudia Pilar García.

Finalmente, también fueron sobreseídos los empresarios María Victoria Flores, Diego Luis Romero, Martín Miranda, Leandro Nicolás Flores, Sergio Alejandro Lupi, Jorge Omar Artazcos, Gustavo Oscar Cilia, Oscar Alejandro Micheli y Dora María Ruocco.