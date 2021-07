Amado Boudou quiere volver a tener un cargo en el gobierno

"Me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos", dijo el exvicepresidente, condenado por corrupción. Su mirada de las elecciones

En su primer día de libertad condicional, el ex vicepresidente Amado Boudou admitió que quiere volver a tener un cargo en el gobierno nacional. Sin embargo, hay algo que se lo impide: el fallo que lo condenó a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone también lo inhabilitó a ejercer cargos públicos.

"Me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos porque eso fue un accesorio de la pena", señaló Boudou al ser entrevistado en Radio El Destape. Y dijo que seguirá "peleando en todos los frentes" para cambiar esa situación.

En agosto de 2018, Boudou fue condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública porque gente de su entorno, mientras ocupaba el Ministerio de Economía, se había quedado con la empresa privada que podía imprimir papel moneda.

Más allá de sus ambiciones, Boudou recordó que nunca dejó ni dejará de hacer política. "Tenemos que entender que la política se puede hacer en todos lados. No hace falta ser funcionario o tener un cargo. Hay que retomar la idea de la política por fuera de esa lucha", remarcó el ex vicepresidente, quien no dejó de hacer política ni siquiera cuando estaba en el penal de Ezeiza.

El ex vicepresidente, que estaba en prisión domiciliaria y tenía una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos, ahora puede gozar del beneficio de la libertad condicional siempre y cuando cumpla con algunas cuestiones: no podrá salir del país sin autorización previa y no podrá mudarse sin comunicación a la autoridad judicial del domicilio.

Colaboración

"Me gustaría colaborar en la formación y en la generación de ideas, la discusión y el armado de un programa", dijo Boudou con respecto a sus próximos proyectos.

Al ser consultado por el Caso Ciccone, se lamentó de que haya sido "una parodia de un juicio" ya que a su entender "el Tribunal judicial convalidó una sentencia mediática ya escrita hacía muchos años". Y agregó que en su caso particular, "la condena ya estaba escrita en los medios y la convalidó el Tribunal".

La condena por el Caso Ciccone fue revisada y confirmada por la Cámara Federal de Casación. La apelación de Boudou y el resto de los imputados llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en diciembre de 2020 el Máximo Tribunal confirmó la condena de todos los involucrados.

Pero al cumplirse dos tercios de la condena, el juez de Tribunal Oral, a cargo de la Ejecución Penal de la condena de Boudou, Ricardo Basílico, decidió hacer lugar al pedido de la defensa y otorgarle el beneficio de la libertad condicional cuando antes se la había negado.

Es que Boudou había conseguido una reducción de pena de once meses debido a "estímulo educativo", un incentivo para que los presos estudien en la cárcel, y por eso quedó en libertad.

Las elecciones

Consultado acerca de las elecciones legislativas, Boudou señaló que en esta votación "se dirimen dos modelos" y que se asemeja más "a una elección del Poder Ejecutivo que a una de medio término".

En ese sentido, recordó que "el macrismo fue tan brutal en tan pocos años que eso está en la memoria colectiva muy cerquita" más allá de que Macri no figure en ninguna lista. "Para que no se note lo que hicieron, el macrismo sacó a Macri y a Bullrich de la contienda electoral. Pero las caras representan lo mismo, un programa brutal y neoliberal aunque no estén dispuesto a decirlo", aseveró.

Sobre la situación económica, se mostró de acuerdo con el pensamiento del presidente Alberto Fernández de que "la inflación no debe ganarle a los salarios", por lo que sugirió "poner en marcha cuestiones instrumentales para llegar a eso".

"Argentina no puede salir adelante sin un mercado interno. El que piense en el modelo agroexportador se está equivocando. Eso es un país para 10 millones de personas y somos 45 millones", explicó el economista.

Para Boudou, el país atraviesa "una etapa particular" no solo porque el Presidente tiene que "trabajar para desandar el desastre que hicieron Macri, Dujovne y compañía", sino porque estamos viviendo una pandemia que nadie se esperaba.

Por último, destacó el plan de vacunación puesto en marcha "como un logro muy importante de este gobierno que tomó una decisión muy potente con no someterse a los laboratorios".