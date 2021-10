Vacante en la Corte Suprema: ¿cómo será el proceso para reemplazar a Elena Highton?

La renuncia de la magistrada abrirá un proceso para ocupar el lugar vacante, el cual debe ser propuesto desde el Poder Ejecutivo con el aval del Senado

La renuncia de Elena Highton de Nolasco abrirá el proceso de selección para su reemplazo en la Corte Suprema. De acuerdo al artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, la facultad de designación de un nuevo juez en el tribunal supremo "corresponde al Presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes".

Highton fue la primera mujer en la historia en ser elegida para el cargo dentro del organismo. Desde el entorno de la jueza hablan de "fin de un ciclo", lo cual quedó en evidencia tras la elección reciente de Horacio Rosatti como presidente de la Corte.

Los criterios de selección para un nuevo ministro de la Corte Suprema surgen a partir del Decreto 222/03 del Poder Ejecutivo. Este determina que se deberán tener en cuenta para la composición general del alto tribunal elementos relacionados con "diversidades de género, especialidades profesionales e integración regional y federal".

Este punto será uno de los factores clave a tener cuenta para la elección del integrante, dado que quedarán cuatro jueces. Al ya mencionado Rosatti, se suman Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Asimismo hay condiciones necesarias para ser elegido como juez de la Corte. De acuerdo al artículo 111 de la Constitución Nacional "ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser senador".

Además se exige una edad mínima de 30 años, sumadas a otras cuestiones respecto a la formación ética y a los antecedentes en el ejercicio de la profesión, detalladas en el Decreto 222/03.

Una vez oficializada la renuncia del magistrado saliente, el proceso continúa con la publicación del nombre y los antecedentes de quien haya sido propuesto para ocupar la vacante. En un plazo máximo de 30 días desde que se da a conocer en el Boletín Oficial, se deberá publicar el perfil del postulante al menos en dos diarios de circulación nacional durante tres días, así como en la página oficial del Ministerio de Justicia.

Highton fue elegida para el máximo tribunal del país en el 2004

La renuncia

En una carta fechada el 30 de septiembre, Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia y le informó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que dejará el máximo tribunal de Justicia el próximo 1° de noviembre.

"Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año", comunicó la magistrada.

"Saludo al Señor Presidente con las expresiones de mi consideración más distinguida", completó.

La jueza no participó de la elección del recientemente designado presidente de la Corte Horacio Rosatti, quien ingresó bajo el mandato de Mauricio Macri. De acuerdo con sus allegados, la magistrada siente que "cumplió un ciclo". Con su salida se abre una vacante para que el oficialismo pueda designar un juez en el supremo tribunal.

Tras la salida de Highton, la Corte Suprema contará solo con cuatro miembros

La renuncia de la doctora Highton, que permanecía en el tribunal porque el gobierno de Mauricio Macri no apeló al respaldo judicial que ella había obtenido para quedase en su puesto pese a haber jurado por la Constitución de 1994 -que establece un límite de 75 años de edad para todos los jueces del país excepto que logren un nuevo acuerdo del Senado- deja a la Corte con cuatro integrantes, entre quienes los vínculos personales están más que debilitados.

Su carrera dentro de la Corte Suprema

Highton de Nolasco fue designada en 2004, tras una propuesta del entonces presidente Néstor Kirchner luego de la destitución de Eduardo Moliné O’Connor.

El 9 de junio de aquel año fue designada ministra de la Corte tras ser aprobada su candidatura con 51 votos afirmativos y 5 negativos.

Y el 1° de septiembre de 2005 fue elegida vicepresidenta del Máximo Tribunal, tras la renuncia del juez Augusto Belluscio.

El 7 de diciembre de 2017 cumplió 75 años, la edad límite establecida por la Constitución para ejercer el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado. Sin embargo, la jueza obtuvo un fallo judicial que le permitió continuar en el cargo, pese a las presiones que sufrió del gobierno de Cambiemos para liberar su lugar en el tribunal. En abril de 2017, había anticipado que su idea era continuar en la Corte mientras tuviera fuerzas para hacerlo.

Con la salida de Highton de Nolasco, se abre una puerta para que el Poder Ejecutivo proponga a un nuevo integrante del máximo tribunal, que vive una situación particular luego de la reciente renovación de autoridades. No obstante, no será un camino sencillo para el Gobierno: Alberto Fernández aún no logró el consenso necesario para la aprobación de su elegido para la Procuración, Daniel Rafecas.