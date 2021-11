El juez de Dolores volvió a rechazar la recusación planteada por Macri: el miércoles habrá indagatoria

Martín Bava negó "animosidad" contra el ex mandatario en la causa que investiga el presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, volvió a rechazar la segunda recusación que le planteó la defensa del ex presidente Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.

El juez rechazó "in limine" (sin mayor tratamiento) el planteo que esta mañana había formulado el abogado Pablo Lanusse, tras la frustrada indagatoria del jueves pasado en la que Macri no declaró porque no había sido relevado del secreto que le impone la Ley de Inteligencia.

Si bien el rechazo de la recusación es revisable por ante la Cámara Federal de Mar del Plata (que ya respaldó la continuidad del juez aunque le llamó la atención sobre su conducta procesal), nada obstaculiza la audiencia para completar la indagatoria, convocada para el miércoles próximo.

Bava ratificó que "no ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri".

La resolución rechazó los argumentos del abogado Lanusse sobre un "temor de parcialidad" y advirtió que el intento de apartarlo de la investigación podría "afectar seriamente el buen funcionamiento del servicio de justicia y la garantía del juez natural".

Bava advirtió que Lanusse lo había recusado porque el juzgado accedió a algo que el mismo abogado había planteado, el relevamiento del secreto otorgado por el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El juez explicó que adoptó tal decisión para "respetar los planteos de las partes, siguiendo las reglas del debido proceso legal".

Lanusse había sostenido que el juez se había investido con "un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento".

Esta mañana, Mauricio Macri volvió a recusar al juez Martín Bava dos días antes de la nueva indagatoria a la que fue citado como acusado de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

La defensa del expresidente considera que Bava, al haber pretendido realizar la indagatoria sabiendo que no tenía el relevamiento del secreto de inteligencia, demostró ser parcial.

"A partir del comportamiento y actos desplegados por el Dr. Martín Bava tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un Magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de Juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento", escribió Pablo Lanusse, abogado del expresidente.

Es la segunda recusación que Macri presenta contra Bava. La primera fue rechazada la semana pasada por la Cámara Federal de Mar del Plata. Lanusse anunció que presentará un recurso de Casación para que el máximo tribunal penal revise esa decisión de la Cámara. Pero además, en paralelo, presentó esta nueva recusación con el argumento de que el jueves y viernes pasado nuevos hechos de Bava dejaron a la vista que "actuó sin moderación, mesura, adecuada compostura, objetividad, imparcialidad, ecuanimidad, rectitud, (...) independencia ni estilo moderado".

No solo le recriminan haber pretendido tomar la indagatoria sin que Macri estuviera relevado del secreto de inteligencia (como sí lo habían estado los demás acusados en el momento de sus declaraciones), sino también haber falseado la información volcada en el acta de la audiencia de la semana pasada; según Lanusse, en esa reunión "se vivieron momento cuasi kafkianos" y Bava "pretendió querer compartir responsabilidad de lo ocurrido con lo que denominó genéricamente auxiliares de la justicia".

Lanusse recordó que el 6 de octubre la AFI había informado que no le correspondía a ella relevar a Macri del secreto de inteligencia, sino al Presidente, pero que 22 días después Bava pretendió indagar a Macri sin haber cumplido ese paso previo. "Cabe preguntarnos, como se lo ha hecho la gran mayoría de la sociedad, si este grosero error, auto asumido por el Sr. Juez recusado, fue impericia, desconocimiento del derecho o una celada procesal. Tenemos nuestra respuesta, y claramente se encuentra en la utilización de la citación a prestar declaración indagatoria a mi ahijado procesal con intereses políticos dentro del calendario electoral en el que nos encontramos inmersos. Pero sea una u otra la respuesta, lo cierto es que quedó al desnudo la mala praxis del magistrado Dr. Bava", escribió Lanusse.