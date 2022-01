Coronavirus: cuáles son los requisitos que un padre debe cumplir para vacacionar con su hijo en el exterior

La sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó un fallo que autorizó a un padre a viajar junto a su hijo de 11 años al Reino Unido, aún con la oposición de la madre a causa de la pandemia de coronavirus.

Para los jueces, la petición no podía negarse con sustento con el argumento de gravedad sanitaria ya que existen nuevas medidas de cuidado en el traslado de pasajeros que ayudan a la protección contra el virus y mayor flexibilización para los viajes internacionales.

No obstante, el progenitor deberá contratar una cobertura médica suficiente para el supuesto de que el menor contrajera el virus o cualquier otra enfermedad básica durante su estadía en el extranjero.

Asimismo, las partes deberán acordar un régimen de comunicación entre la madre y el hijo mediante video llamada, determinando los horarios y su duración.

Por la pandemia, la madre buscaba impedir que el menor viaje a Reino Unido con su papá

El pedido de la madre

En el caso "W., M, C. S c/ Z.F., A. F. s/régimen de comunicación", una mujer se opuso a que de su hijo menor de 11 años viaje con su expareja y padre del menor al Reino Unido, por lo que este comenzó un reclamo judicial.

La jueza de primera instancia autorizó a que el viaje se realice. La madre cuestionó la decisión al considerar que la pandemia a nivel mundial, provocada por el virus Covid-19, perjudica muy fuerte a los niños.

Argumentó además que el hombre pretende llevar a su hijo lejos de su familia, sin considerar el riesgo que ello genera y remarcó que que existe la posibilidad del cierre de fronteras, en especial en Inglaterra.

Por otro lado, agregó que el niño no está vacunado, por lo que se lo expone física y mentalmente "de una manera enorme", dado que se lo obligará a realizarse varios PCR, usar barbijo varias horas hasta llegar a destino, correr el riesgo de contagiarse sin contar con una cobertura médica.

Por otro lado, sostuvo que la relación de su hijo con el papá no es buena, cada vez que vuelve de su casa lo hace de una forma muy angustiante que ven solamente ella, su familia y la psicóloga del niño.

La accionada también señaló que si su hijo no tiene un régimen de comunicación estable con su papá –porque no es primordial para el padre y el niño aun no lo desea- no ve necesario ni conveniente que lo obliguen a pasar una semana con cada progenitor durante el mes de febrero de 2022.

Por el contrario, entiende que sería mejor para el menor vea a su padre cuando lo pida y que pueda quedarse con su progenitor el tiempo que desee y no como pretende el actor.

Por otro lado, requirió que, en caso de quedar firme la autorización otorgada:

1- se intime al actor a sacar una cobertura médica con una cobertura suficiente para COVID-19 y enfermedades básicas, acreditándola,

2- se fije una comunicación diaria del menor de edad con su madre mediante video llamada,

3- se notifique con antelación suficiente horarios y días de vuelos y protocolo exigido por el país de destino y cualquier punto de interés,

4- que el padre realice un poder a la madre o familiar directo para retirar al niño del país y traerlo a la Argentina en caso de un accidente o cualquier problema urgente, haciéndose cargo de los gastos que esto ocasione.

La madre argumentó que el niño no estaba vacunado, por lo que el viaje era riesgosoo

La decisión de la Cámara

Los jueces Víctor Liberman, Silvia Bermejo y Gabriel Rolleri, enfatizaron que "el hecho de que J., de 11 años de edad, viaje al Reino Unido no podría restringirse con sustento en una especial gravedad sanitaria en vista a los mayores cuidados y evolución de la pandemia en el mundo".

"A diferencia de lo acontecido el año anterior, las nuevas medidas de cuidado en el traslado de pasajeros permite contar con una seguridad que en tiempos anteriores no existía. Prueba de ello es la mayor flexibilización para los viajes internacionales", agregaron.

Incluso, señalaron que "es de público conocimiento que la utilización del barbijo durante varias horas y la realización de varios PCR, no afectan la salud de los pasajeros, sino que ayudan a la protección contra el virus y, por consiguiente, a los traslados de la forma más segura".

También destacaron que la Defensora Pública de Menores afirmó también que es beneficioso para el niño la realización del viaje ya que no obstaculiza sus actividades escolares.

Más allá de la opinión personal de la madre del menor, indicaron que "no logra evidenciar la sinrazón del criterio contenido en el pronunciamiento atacado en relación al contacto entre el progenitor y su hijo a realizarse en el mes de febrero del año 2022, cuando estén en el país".

"A su vez, el hecho de haberse fijado una semana con cada progenitor de manera provisoria, establece pautas claras y equitativas en relación al tiempo que compartirá J en tal período, tanto con su papá, como con su mamá", remarcaron.

