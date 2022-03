Lobby | Cómo es el plan de JxC para voltear los aumentos de las retenciones en el Congreso y en la Justicia

La oposición considera que el Gobierno ya no puede tocar las retenciones. La pelea en el Congreso por la Bicameral de DNU. Los amparos contra los aumentos

Una semana después del intento que protagonizó un sector del PRO, para condicionar el apoyo opositor en el Senado al acuerdo con el Fondo, Juntos por el Cambio redobló su apuesta para impedir que el Gobierno toque las retenciones al agro. Ahora buscará impedir que los decretos que aplicaron esas subas no avancen en el Congreso y terminen en la Justicia, aunque las chances jurídicas de prosperar en son escasas.

La ofensiva comenzó este lunes. Fue luego de la publicación, este sábado, en el Boletín Oficial, de los decretos 131/2022 y 132/2022 que aumentaron en dos puntos las retenciones al aceite y la harina de soja y en un punto a la exportación de biodiésel.

Los incrementos están dentro de las chances que tiene el Ejecutivo con topes establecidos por ley.

En Juntos por el Cambio consideraron hace una semana que no tenía sentido condicionar el apoyo al pacto con el Fondo a cambio de un compromiso del Gobierno para no subir retenciones, porque para hacerlo tienen que enviar un proyecto de ley que no será aprobado en Diputados.

Lo que hizo el Presidente fue utilizar los dos puntos de variación que le permite la ley vigente para esos subproductos de soja.

Sin embargo, ahora JxC avanza, junto a la Mesa de Enlace, contra los decretos que ajustaron los dos puntos que les permite la ley vigente.

JxC contra la suba de retenciones: "El Gobierno no puede cambiar nada"

En la coalición opositora opinan que el Gobierno no puede cambiar nada, ni siquiera esos dos puntos, porque es una facultad del Congreso que había sido delegada mediante el Presupuesto 2022.

Como no fue aprobado, estiman que esas facultades dejaron de ser conferidas por el Congreso a favor del Ejecutivo y por lo tanto el Poder Legislativo podrá definir de ahora en adelante todas las retenciones.

Antes de llegar a esa controversia el fuego estará concentrado en los decretos 131 y 132/2022 dentro de Congreso.

Cada decreto debe ser avalado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que todavía no ha sido constituída, tal como sucede con 44 comisiones de la Cámara de Diputados y 25 del Senado.

Un decreto mantiene su vigencia hasta que el Congreso no lo avale y para eso, es necesario que la Bicameral dictamine el rechazo y que luego sea votado por Diputados y el Senado, una instancia que hasta ahora no se ha registrado.

Frente a ese escenario, es posible que el oficialismo acelere la constitución de esa bicameral y que en el Senado avance en aprobar ambos decretos en un trámite que puede llevar meses.

El camino judicial, la otra alternativa

Los tiempos podrían ser mas cortos en el plano jurídico. Hace un mes la filial de Jesús María de la Sociedad Rural Argentina presentó un amparo ante la Justicia Federal de Córdoba para frenar el cobro de las retenciones por el mismo argumento que utiliza JxC en el Congreso: sin Presupuesto 2022 aprobado se cayeron las facultades delegadas para el Ejecutivo y vuelven al Legislativo.

El amparo presentado pide que "se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022".

Sostienen que "el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada".

Hay otro amparo presentado en Río Cuarto y es posible que se radiquen otras acciones de la misma naturaleza. El problema es que hay un antecedente que podría dejar toda la ofensiva judicial en la nada.

El año pasado la Corte Suprema invalidó la utilización de recursos de amparo como una forma de cuestionar las retenciones. Lo dijo ante un amparo iniciado por la multinacional Cargill en 2019 contra cambios impulsados por la administración de Mauricio Macri.

La letra de ese fallo podría derribar la nueva ola de cuestionamientos jurídicos, que parecen tener más eco en las bases del sector más duro de JxC y de los exportadores que en los tribunales.

El diputado de JxC, Ricardo López Murphy cuestionó la decisión del Gobierno

Retenciones al campo, la mirada de López Murphy

El diputado Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos dentro de Juntos por el Cambio, también se subió a la controversia judicial pero desde otro enfoque.

"Acabo de denunciar penalmente al presidente por su atropello a la Constitución Nacional. La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Soy diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder", escribió el bulldog en su cuenta de twitter para promocionar la denuncia penal por abuso de poder, que posiblemente tenga tan poco éxito como los amparos que podrían darse de frente con un fallo de la Corte.

El máximo tribunal consideró que la demandante debería utilizar los recursos previstos por el Código Aduanero y no utilizar un amparo. Esa medida podría funcionar como un freno para algun juez que esté interesado en hacerle lugar al planteo, aunque sepa que podría ser desautorizado en segunda instancia.

Los tironeos judiciales aparecen frondosos pero insuficientes, aunque alcanzan para acompañar los intentos que impulsa JxC en el Congreso, para no perder la conversación con su base agroexportadora de la zona núcleo.