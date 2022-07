Juan Carlos de Pablo y la crisis por dólar e inflación: cuál es el "el mal mayor" que hay que evitar

El economista y profesor universitario Juan Carlos de Pablo instó a la ministra de Economía, Silvina Batakis, a "evitar un mal mayor" que podría desencadenarse con el impulso de un "plan" en un contexto de crisis política.

"Los argentinos tenemos enorme experiencia en ahorrar en dólares porque los pesos que nos quedan son transaccionales", entonces "lo que tenés que pedirle a la ministra de Economía y acorde a las circunstancias, es evitar males mayores", advirtió en diálogo con Radio Rivadavia.

"No habrá devaluación"

En la antesala del paquete de medidas que diseña la cartera nacional para intentar captar divisas del turnismo, de Pablo explicó que el escenario "podría haberse desatado" si la funcionaria al momento de asumir, apuntaba a lanzar un "nuevo plan".

"Podría haber dicho 'tengo un plan'", inició su diagnóstico el economista, para luego agregar: "vos llegás en circunstancias dramáticas con debilidad política y con contundencia fiscales, cambiarias, etc", entonces "lo que tenés que decirle a, por ejemplo, el presidente del Banco Central, es que te pase la lista por la cual autorizan las importaciones 'por favor tenés que ser más prolijo'".

En esta línea anticipó que "no habrá devaluación" porque "no se puede aplicar un criterio de mercado al segmento oficial del mercado de cambios que la manejan desde el punto de vista administrativo".

"No va a haber devaluación porque al no tener un Gobierno creíble, no tener un equipo económico, la devaluación te la chupa de manera instantánea", entonces "tenemos que entender la dramática situación en la cuál se desenvuelven los funcionarios del área económica", amplió.

Para De Pablo no hay que prestarle atención a la subida del dólar blue

Tasa de inflación mensual del 9% hasta diciembre de 2023

En otro tramo, de Pablo estimó que la inflación "de acá hasta diciembre" trepará al 9% por mes, que se combinará con una tasa de crecimiento 0.

"Si yo le mando mail a Alberto Fernández hoy anticipando una tasa de inflación de acá hasta que se vaya, del 9% mensual y crecimiento 0, el Presidente seguro dice '¿dónde hay que firmar?', subrayó.

Finalmente al ser consultado por las posibilidades de "enmendar el escenario de tensiones" que muestra hoy las variables económicas y políticas, de Pablo sentenció: "las de empeorarlas son altas".

"Las posibilidades son muy poquitas pero las de empeorarlas son mayores", concluyó.

Dólar con brecha histórica

La acelerada suba de los dólares alternativos tiene perplejos a los funcionarios del equipo económico: lo que hasta hace algunos días lucía como un pronóstico de mentes afiebradas, ahora se está verificando en la realidad. La cotización del blue, pero sobre todo la del contado con liquidación y la del MEP, parece no encontrar techo y se encamina a batir el récord de octubre de 2020, en términos reales.

Aquel pico de $195 por dólar en plena pandemia equivale a unos $420 de ahora. Alrededor de $100 adicionales a lo que vale hoy el blue. No hace falta llegar a semejante número para hablar de una cotización que ya, hoy en día, es de pánico.

Para tener en cuenta: los $4 de junio de 2002 -a la salida de la convertibilidad- hoy equivalen a unos $265. Aquel dólar súper alto, de overshooting, está por debajo de lo que ahora vale el dólar en los mercados alternativos.

El precio actual del billete verde -dando lugar a una brecha del 145% contra el oficial mayorista- tiene que ver con la falta total de expectativas positivas. Una desconfianza plena de que el Gobierno tenga la capacidad para revertir el escenario.

En este contexto, aparecen las maniobras para sacar provecho de la brecha histórica. Tanto de importadores que intentan acceder a los dólares baratos al Banco Central como de formadores de precios que inflan los valores para cubrirse de una eventual devaluación en el mercado oficial.

Todos se cubren ante lo que claramente aparece como un descalabro total. "Todos los que pueden se dolarizan y, los que no, cuidan sus stocks al extremo", cuenta a iProfesional el ejecutivo de una reconocida Alyc, que tanto el martes como el miércoles recibió llamados desde despachos oficiales para aflojar con las operaciones del contado con liqui y con el MEP.

La falta de expectativas positivas condiciona las acciones del Gobierno.

Crisis: la alarma de Batakis

La flamante ministra de Economía quiso ser lo más explícita posible ante sus colegas del gabinete nacional durante su presentación oficial, ayer en la Casa Rosada. Batakis habló de dos meses duros. Plantea, como su colega Miguel Pesce, que después de agosto habrá una caída en las importaciones de energía, y que entonces sí el Banco Central podrá embolsar dólares para robustecer las reservas.

La ministra y Pesce saben que hasta ese momento falta demasiado tiempo, con un dólar que no para de escalar. Pero ni ella ni el banquero central hablan por ahora de lanzar un plan integral que al menos intente contener las expectativas de destrucción total.

Las medidas sueltas que van saliendo a la luz, sólo incorporan más ruido que otra cosa. Sucedió cuando, la semana pasada, la AFIP anunció el aumento del 35% al 45% en la percepción del impuesto a las Ganancias para los gastos en dólares con tarjetas de crédito.

Y vuelve a pasar ahora, cuando el propio Gobierno deslizó que trabaja en un dólar "diferenciado" para turistas extranjeros. El proyecto original es del economista Agustín D’Atellis, que asumió como director del Banco Central hace algunas semanas, cuando Martín Guzmán absorbió la secretaría de Comercio y designó a Guillermo Hang como reemplazante de Roberto Feletti.

Hubo desconcierto en las filas oficiales tras el adelanto de esa medida, que estuvo en boca del ministro de Turismo, Matías Lammens, y no en la de un miembro del equipo económico. "Apuntamos a un cambio diferenciado para el turista, que pueda liquidar sus dólares en el mercado formal a través de la tarjeta de crédito u otro medio y pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque al dólar MEP o al contado con liquidación", expresó Lammens.

"Necesitamos que los dólares ingresen al Banco Central", remató el funcionario.

Las dudas ante el infortunado (pre)anuncio, en un mercado tan sensible por la incertidumbre, hizo que los dólares alternativos se dispararan a valores récord durante la jornada de ayer.