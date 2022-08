Ordenan tasar propiedad de la familia Moyano porque no devolvió medio millón de dólares y 600 mil pesos

La justicia ordenó tasar un inmueble de la familia Moyano a raíz de que Karina, la hija del dirigente sindical, no devolvió unos 600 mil pesos y 434 mil dólares que le piden justifique su origen.

El dinero fue secuestrado en el marco de múltiples allanamientos ordenados por la Justicia en una causa por narcotráfico que involucraban a otras personas y no a Karina Moyano. Pero cuando se le secuestró la plata comenzó un índice judicial donde se le pide que justifique el origen de dichos fondos.

La causa está en poder del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora y, cuando el mismo fue subrogado por Federico Villena, éste le devolvió el dinero a la hija de Moyano. Eso le valió a Villena una denuncia en el Consejo de la Magistratura y, cuando la Cámara Federal de La Plata tomó conocimiento, ordenó la restitución de ese dinero.

El juez Armella, temporalmente a cargo del juzgado 2, se lo ordenó a Karina Moyano, pero ésta presentó un escrito donde dijo que era imposible: los 600 mil pesos y los 434 mil dólares ya no los tiene.

Qué hizo Karina Moyano con el dinero

Según informó la hija de Hugo Moyano a través de un escrito, ese dinero lo destinó a inmuebles en Capital Federal y provincia de Buenos Aires y otra parte la devolvió puesto que había recibido en préstamo.

Parte de ese monto, según dijo, es aquel que le devolvió en orden a 80 mil dólares a Daniel Llermanos, histórico abogado de la familia Moyano.

Por eso, Karina Moyano dijo que es imposible devolver la plata tanto "material como jurídicamente". Es que no sólo no lo tiene, sino que explicó que, en su momento, el juez Villena se lo devolvió y no pesaba sobre el dinero algún impedimento.

La Justicia reclama el dinero para ponerlo bajo tutela judicial hasta tanto se aclare el origen del mismos. Ante la respuesta que dio la hija de Moyano, ahora el juez Armella ordenó tasar una propiedad de la familia ubicada en Inclán 3.774 en Capital Federal, y puede que él mismo sea el reemplazante.

La causa judical

La causa se inició en 2018 en el juzgado federal de Lomas de Zamora por supuesto narcotráfico con la participación del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, y uno de ellos el de Karina Moyano por decisión de Villena.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el de Juan Pablo Augé, pero delegada en la PROCUNAR. En la feria judicial de enero de 2021 y mientras subrogaba el juzgado de su colega, el juez Villena sobreseyó a Karina Moyano y le devolvió el dinero que estaba secuestrado.

Sumado a ello, el juez Villena lo resolvió estando la causa delegada en la fiscalía de PROCUNAR, por lo que éste lo denunció ante el Consejo de la Magistratura.

El juez Augé al retomar el juzgado anuló la decisión de su colega y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero. Ahora, la decisión quedó firme por la Cámara Federal de La Plata y Armella, que subroga uno de los juzgados de Lomas de Zamora ordenó la devolución de ese dinero a la hija del líder sindical.

No obstante, puede que la defensa de Moyano apele la decisión de la Cámara Federal para que todo se debata en la Cámara Federal de Casación Penal.

"El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria", dijo el juez César Álvarez.

Argumentos

El camarista niega como argumentó la defensa de Karina Moyano que hubo "animosidad" hacia la hija del líder sindical, "ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare".

"Lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada", dijo el magistrado.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que "la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo".

"Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada", agregó el magistrado en su fallo.