En una nueva jornada en el juicio oral por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, uno de los acusados, Nicolás Carrizo, se desligó del ataque perpetrado por Fernando Sabag Montiel. "Yo no tengo nada contra Cristina, nunca mataría a una persona", dijo.

En su declaración, Carrizo quebró en llanto y negó cualquier acusación en su contra: "No tengo nada en contra de Cristina, yo jamás mataría a una persona. Ni loco me voy a meter en algo así. Es por lógica que son chistes. En ningún momento le di un arma alguien, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé. Yo no sé nada de eso".

Atentado contra Cristina Kirchner: qué dijo uno de los acusados

"Le quiero pedir perdón también si ofendí a la señora Kirchner. Nunca me imaginé que iba a terminar involucrado en esto", agregó.

"El 1° de septiembre me había acostado tarde, me levanto, miro un resumen de fútbol y cuando llegó la noche, estaba con el celular y un amigo me dice que habían intentado asesinar a la vicepresidenta. En ese momento no le presté atención. Y me dice, fue un tal Sabag Montiel. Prendí la televisión y lo vi entre la multitud intentado gatillar cerca de la cabeza de Cristina Kirchner", aseguró.

Después de eso, aclaró que llamó a Brenda Uliarte para preguntarle qué había pasado y que ella dijo que no sabía "nada", porque incluso hacía dos días que no veía a Sabag Montiel.

En tanto, Uliarte comenzó a declarar este miércoles, pero luego de algunas preguntas se arrepintió y le puso fin a su indagatoria. En el momento en el que su abogado le preguntó por el rol que ocupa dentro de la acusación, ella se agarró la cabeza y no expresó más declaraciones.

La semana pasada, Sabag Montiel aseguró que intentó matar a Cristina Kirchner porque "es corrupta".

"Estoy acá porque una parte de la justicia argentina no funciona. Me cargué una mochila, traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron", aseguró. Sobre la ex presidenta, agregó: "No me gusta de que es corrupta, de que roba, de que hace daño a la sociedad y demás cosas que son sabidas".

También rechazó haber llevado adelante el atentado por dinero o por estar ligado a Revolución Federal. Dijo que lo hizo "por valores". "Es un acto de justicia y no fue un acto del cual traté de favorecerme económicamente o por otro lado. Tiene una connotación más etica y más comprometida con el bien social que otra cosa", sostuvo

Atentado contra Cristina Kirchner: qué papel tiene cada acusado

Los principales acusados, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. Sabag Montiel, quien intentó disparar a quemarropa contra Kirchner, es considerado el autor material del ataque. Uliarte, su novia, y Carrizo, líder del grupo de vendedores de copos de azúcar conocidos como la "Banda de los Copitos", son acusados de ser cómplices activos en la planificación y ejecución del atentado.

La "Banda de los Copitos" utilizaba su negocio de venta de copos de azúcar como una pantalla mientras vigilaban la vivienda de la ex vicepresidenta, integrándose en las concentraciones de apoyo a ella. Este grupo es objeto de minucioso escrutinio durante el juicio, con testigos clave proporcionando información sobre sus actividades y conexiones.

Debido a la cantidad de testigos y la complejidad del caso, se espera que el juicio se extienda entre seis meses y un año. Las audiencias se llevarán a cabo cada miércoles en los tribunales de Retiro, bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

La fiscal Gabriela Baigún liderará la acusación, respaldada por los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. Las defensas de los acusados argumentan diversas estrategias, desde la incapacidad mental de Sabag Montiel para enfrentar el juicio hasta la alegada falta de conocimiento de Carrizo sobre el plan de asesinato.