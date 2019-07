El argentino con más experiencia en Wall Street: "A pesar de que gane Macri la situación será muy difícil"

Diego Ferro, que trabaja en la Gran Manzana desde inicios de los '90, dice que la grieta llegó al mercado. El mercado no se abrirá sin hacer las reformas

"El mercado se va a empezar a dar cuenta que la situación de la economía es vulnerable. Salir no va a ser fácil. Está la gente más tranquila pensando que las posibilidades de Macri son mejores. Noto que la grieta llegó afuera: si gana Macri están las cosas bien, sino estará todo horrible. Yo pienso que la posibilidad de sacar al país adelante va a tener muchas restricciones. No va a haber mucho margen para hacer políticas que no son consistentes con las políticas del Fondo".

Así explicó uno de los argentinos con más expertise en Wall Street, Diego Ferro. Recientemente se fue de Greylock Capital, un fondo de inversión que tuvo bonos en default de la Argentina y que en la reapertura del 2010 recién decidió arreglar.

Ferro pasó por Goldman Sachs, Morgan Stanley y Lehman Brothers. Está en la capital financiera del mundo desde 1993 y tiene una visión crítica sobre lo que asume el mercado como una verdad revelada: que Macri es la única opción para la Argentina.



"La situación no está fácil y el Gobierno está haciendo cosas para llegar a la elección. Pero la economía no se está recuperando rápido. Por eso creo que la realidad está un poco más en el medio del pensamiento de que si gana Macri está todo bien", comentó Ferro en diálogo con FM Milenium.

El especialista dice que en algun momento los portfolios managers se darán cuenta del riesgo. Porque los precios se mantendrán o subirán un poco si gana Macri. Pero si no sucede eso, el desencanto será mayor.

"Los precios de los activos se recuperaron mucho. En términos de precios, ojalá gane Macri, pero yo no agregaría riesgo argentino en los portafolios", aconsejó.

Ferro reafirma que la visión que hay en Wall Street es maniquea: si gana Macri está todo bien, y si pierde Macri está todo mal. "Si gana Macri las cosas estarán bien pero no va a ser fácil. Y quizás si gana el kirchnerismo las cosas estarán mal pero también tendrán que hacer cosas para mejorarlas porque las situación no es buena. Quiero decir que quizás las visiones van a terminar convergiendo porque sea quien gane, tiene que hacer lo mismo", explicó el experimentado financista.

Recordó que la Argentina no tiene acceso al fondeo internacional desde el año pasado, con Macri como presidente. "Puso la credibilidad de su Gobierno en 2015 para tomar excesiva deuda y así cubrir el déficit fiscal. El Fondo te dio bastante para cubrir ese agujero y seguramente no te va a llevar al default. Pero el Gobierno sigue necesitando fondeo. No creo que porque gane Macri el mercado se abra para la Argentina. Porque de hecho está cerrado ahora con Macri y no tiene que ver con las elecciones. Tienen que hacer las cosas bien para que se reabre", explicó



"Yo creo que al mercado le va a caer más simpático Macri que Alberto. Pero el mercado no está cerrado por el temor de que vuelva Cristina. Lo que digo es que si este Gobierno hace las cosas bien, léase reformas estrucutrales, déficit, y demás, se reabre el mercado. Pero no será inmediato ni siquiera para Macri", considera Ferro.

La no luna de miel que habrá incluso si Juntos por el Cambio gana tiene que ver por los heridos que dejó el último año. "Hubo demasiada emision de bonos y mucha gente perdió plata invirtiendo en la Argentina en los últimos años. Cualquiera de los dos que gane va a tener que pagar costos políticos para volver a colocar deuda", vaticinó.