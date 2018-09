Nombramiento Peugeot tiene nuevo Director de Marketing y Comunicación en Argentina

Reemplaza en el cargo a Julián Tello, quien anunció que dejará su puesto para asumir nuevos desafíos personales y profesionales fuera de Groupe PSA

Franklin Bendahan, quien trabaja en el grupo desde hace 20 años, fue designado como Director de Marketing y Comunicación de Peugeot Argentina, cargo que ocupará a partir del 1º de septiembre de 2018.



Con 19 años de trayectoria en Peugeot Argentina, Julián Tello anunció que dejará su cargo para asumir nuevos desafíos personales y profesionales fuera de Groupe PSA.



"Luego de una importante carrera en la marca, en la que ocupó diferentes puestos dentro de esta dirección, Julián supo estar al frente de los diversos desafíos logrando muy buenos resultados. Le deseo el mayor de los éxitos en este nuevo camino profesional que emprenderá junto a su familia. Y asimismo, le doy la bienvenida a Franklin a quien conozco desde hace mucho tiempo, con quien he trabajado muchos años y en quien tengo plena confianza para este importante puesto dentro de Peugeot Argentina", dijo Gabriel Cordo Miranda, Country Manager de Peugeot, Citroën y DS Argentina.



"Ha sido un privilegio haber pertenecido durante casi 20 años a esta prestigiosa marca con la que me he identificado profundamente. Agradezco a mis compañeros y colegas por el acompañamiento durante todos estos años", Julián Tello, Director de Marketing y Comunicación de Peugeot Argentina.



Bendahan, inició su carrera dentro de Groupe PSA en el año 1998, desempeñándose en áreas de Venta, Postventa y Marketing, en mercados como Argentina, México y Europa.

Te puede interesar Oracle instalará en Buenos Aires su primer "knowledge hub" para exportar servicios a la región

Ante este reto expresó: "Esta nueva etapa significa un importante desafío profesional y lo encaro con entusiasmo. Me sumo a un gran equipo comprometido con la Marca y el cliente, para trabajar juntos en los ambiciosos proyectos de Peugeot en Argentina".