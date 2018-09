Nuevo Headquarter La genial estrategia de búsqueda de la segunda sede de Amazon

Qué beneficios secundarios obtuvo la compañía de Jeff Bezos al utilizar esta metodología para que cientos de ciudades compitieran para recibir la inversión

El año pasado, Amazon inició la búsqueda de una ubicación para su segunda sede en Norteamérica, que se decidirá por medio de un proceso similar al de una licitación.

La iniciativa desató una lucha feroz entre distintas ciudades de EE.UU., Canadá y México, que ofrecieron distintos beneficios y planes con el objetivo de recibir la suculenta inversión del gigante de e-commerce, que crearía en su segundo "headquarter" (HQ) 50.000 empleos.

De cientos de propuestas recibidas, la firma creada por Jeff Bezos redujo la búsqueda a 20 ciudades finalistas.

No obstante, según destaca Expansión, a través del proceso de búsqueda Amazon obtuvo datos valiosos sobre las 238 áreas metropolitanas que presentaron ofertas, tales como detalles sobre su fuerza laboral, calidad de vida, acceso al tránsito masivo y disponibilidad de incentivos locales como exenciones fiscales.



Esa información podría ayudar a Amazon a decidir dónde ubicar futuras sedes o hacer diversos tipos de negocios.



"Incluso si las ciudades no ganan, es algo bueno estar frente a la gerencia de Amazon para convencerlos sobre las fortalezas de su ciudad. Esta no es la última decisión de una ubicación importante que hará Amazon", dijo Ravi Madhavan, profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Pittsburgh, en declaraciones relevadas por el medio mexicano.



Por ejemplo, una oferta de Kansas City no pasó a la selección ni se ubicó entre las 20 finalistas. Pero su propuesta que destaca una alianza local que ayuda a los veteranos a ser contratados después de dejar el ejército despertó el interés de Amazon.

Amazon se comprometió a contratar a 25.000 veteranos y cónyuges militares para el año 2021, y podría considerar la ciudad como una inversión más adelante.



El programa de educación STEM de Kansas City para preescolares hasta estudiantes de duodécimo grado también indica que podría tener una vía de talento técnico sólido en los próximos años, destacaron las fuentes relevadas por Expansión.

La solicitud de New Orleans también llamó la atención de Amazon. La ciudad tiene un programa que conecta a empresas y universidades para asegurarse de que lo que se enseña en el aula refleje las necesidades comerciales.

La propia Amazon confirmó que las áreas metropolitanas que no fueron seleccionadas podrían ser contendientes para otra instalación. "A través de este proceso, aprendimos sobre muchas comunidades nuevas en América del Norte que consideraremos como ubicaciones para futuras inversiones en infraestructura y creación de empleo", dijo en una ocasión Holly Sullivan de Políticas Públicas de Amazon en un comunicado.



El equipo de Amazon detrás de la búsqueda de las segundas oficinas centrales incluye a empleados de una variedad de departamentos, incluidos recursos humanos, análisis de datos y bienes raíces.



El proceso de búsqueda la segunda sede puso de relieve a algunas áreas metropolitanas que anteriormente no estaban en el radar de Amazon.



"Para algunas comunidades, puede posicionarlas para ser candidatas a ciertos proyectos cuando quizás no lo hubieran sido de otro modo", dijo Mark Sweeney, director principal de McCallum Sweeney Consulting, que brinda servicios de selección de sitios y consultoría de desarrollo económico a las empresas.



Sin embargo, Sweeney advirtió que un almacén no es lo mismo que una masiva segunda sede que empleará hasta 50.000 personas. "El paquete y la oferta no serán transferibles inmediatamente a otros proyectos", dijo Sweeney en declaraciones relevadas por Expansión.



Pero las propuestas de segunda sede aún podrían darle a Amazon una ventaja en futuras negociaciones con esa comunidad, debido a que la compañía tiene algún conocimiento de los programas de incentivos existentes, evaluó el analista.



El proceso de búsqueda tipo concurso también tiene otro beneficio para Amazon y muchas ciudades: mucha buena publicidad.



"Este fue un movimiento estratégico de Amazon", afirmó Michael Lenox, profesor y decano asociado de la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia. "Al saber cuan atractiva sería la segunda sede para las comunidades y al presentar ofertas competitivas, alentaron mucho interés y esfuerzo en su nombre de todos estos municipios", añadió.



Las ciudades también recibieron mucha atención debido a la segunda sede. Por ejemplo, Birmingham, Alabama, fue noticia cuando instaló varias cajas de entrega masivas de Amazon en su territorio.



El alcalde de Kansas City, Sly James, escribió reseñas de cinco estrellas para 1.000 artículos al azar en el sitio web de Amazon. Tucson, Arizona, envió al presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, un cactus gigante.



Por su parte, el gigante de e-commerce multiplicó el alboroto al ser reservado sobre los pasos en el proceso. No está claro si Amazon lanzará una lista aún más pequeña antes de anunciar la ciudad ganadora.



Las 20 áreas metropolitanas que siguen en la contienda incluyen a Atlanta, Austin, Los Ángeles, la Ciudad de Nueva York, Newark, Virginia del Norte y Washington, D.C. Amazon tomará una decisión este año.