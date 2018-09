Netflix creó una vicepresidencia de Estrategia de Inclusión

La compañía de entretenimiento Netflix anunció recientemente la creación de un nuevo puesto en su estructura: una vicepresidencia en Estrategia de Inclusión.

Para ocupar esta importante posición eligió nada menos que a Vernā Myers, consultora de 20 años de carrera en materia de diversidad en la fuerza de trabajo.

A través de la firma que dirige (The Vernā Myers Company) trabajó junto con un amplio rango de grandes corporaciones para erradicar barreras basadas en la raza, la etnia, el género, la orientación sexual, entre otras diferencias, para construir un ambiente de trabajo más justo, compasivo y productivo.

"Vernā ayudará a diseñar e implementar estrategias que integren la diversidad cultural, la inclusión en la equidad en todos los aspectos de las operaciones globales de Netflix", describió la compañía en un comunicado en inglés.

As summer vacation is winding down- I’m getting ready to pack up.... headed to LA to join the team at #Netflix as VP, Inclusion Strategy! I will miss being with my TVMC team daily & our clients who have been awesome, but it feels good to be so excited! pic.twitter.com/RQ8sPs9bnV