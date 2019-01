Freddie Mercury sigue haciendo millonarios: su novia cobrará 45 millones

Cuánto recibirá su principal heredera por regalías de la película "Bohemian Rhapsody" y qué porcentaje tiene de las ventas de la música de Queen

El líder y vocalista de Queen, Freddie Mercury, falleció en noviembre de 1991. Pero en 2018, con el estreno de la "biopic" Bohemian Rhapsody, siguió multiplicando las ganancias de quienes lo rodean.

El éxito de la película le devolvió actualidad a la figura del autor de éxitos como "Somebody to love", "Don’t stop me now" o "Crazy Little thing called love". También reinició la máquina de hacer dinero en la que se convirtió el legendario cantante de Queen. Una situación que ha hecho que Freddie Mercury continúe haciendo millonarios 28 años después de su muerte.

Te puede interesar La fábrica de neumáticos Imperial Cord cerró sus puertas

Cuando el intérprete murió, su fortuna –que entonces se estimaba en más de 84 millones de euros– se distribuyó entre tres herederos: su exnovia y amiga de toda la vida, Mary Austin, que en la actualidad tiene 67 años, recibió el 50%; mientras que sus padres un 25% y su hermana otro 25%, según relevó el diario El País.



Entre los bienes que recibió Austin –casi desconocida para el gran público hasta que el éxito del biopic sobre Mercury sacó a la luz su historia de amor y amistad– estaba la casa en la que vivió el cantante hasta su muerte, una de las más grandes de uno de los barrios más exclusivos de Londres, y un porcentaje de los derechos de autor futuros.



Freddie conoció a Mary en los años setenta en la tienda londinense Biba, donde ella era una de las empleadas. Llegaron a vivir juntos como pareja durante seis años y aunque nunca se casaron -Mercury no le reveló que era gay hasta 1976- él siempre se refirió a ella como "el amor de mi vida".

Te puede interesar Diez expertos dan sus secretos para encontrar el trabajo ideal

Mary sigue viviendo actualmente en Garden Lodge, la casa de Londres en la que falleció Mercury, una mansión de estilo georgiano de veintiocho habitaciones y un gran jardín que ella misma elegió para su amigo.

La heredera declaró que la herencia de Mercury coincidió con el peor momento de su vida: "Los meses posteriores a la muerte de Freddie fueron los más solitarios y difíciles de mi vida. Tuve muchos problemas para aceptar que se había ido y todo lo que me había dejado”.



Según una información publicada por el diario británico Daily Mail, solo las regalías de Bohemian Rhapsody reportarán a la principal heredera del cantante de Queen 40 millones libras (unos 44,8 millones de euros).

A eso se suman los ingresos anuales por los derechos de una obra que no paró con la muerte del cantante. Solo como ejemplo, de los más de 32 millones de discos que Queen ha vendido en Estados Unidos, la mitad fueron después del fallecimiento de Mercury.



Según la misma publicación, el apartado de ganancias derivadas de los derechos del grupo Queen se dividen en cuatro partes entre los herederos de Freddie Mercury y sus tres compañeros de grupo que le han sobrevivido: el guitarrista Brian May, el batería Roger Taylor y el bajista John Deacon. Y se calcula que a Mary Austin le corresponde alrededor del 19%.