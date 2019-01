Sólo 3 de cada 10 ejecutivos argentinos logran desconectarse durante sus vacaciones

La mitad considera que la cantidad de días que puede tomarse de descanso no son suficientes para despegarse de la rutina y las obligaciones diarias

La consultora de Recursos Humanos, Adecco Argentina, realizó un relevamiento con ejecutivos de diferentes empresas sobre el trabajo durante el verano.

El mismo reveló que sólo 3 de cada 10 ejecutivos logran desconectarse durante sus vacaciones. El 35% mantiene el teléfono y el mail abierto para cualquier cosa y el 32% está disponible sólo en casos de emergencia.

Al consultarles si atienden y contestan las llamadas y correos electrónicos durante su receso laboral, sólo respondieron de manera positiva el 13%. El 87% responde sólo lo urgente.

Casi 8 de cada 10 está de acuerdo con la cantidad de días que tiene para descansar. Además, en caso de necesidad, el 73% puede tomarse más días de los que le corresponden por ley.



Sin embargo, al preguntarles si el tiempo que tienen de vacaciones les alcanza para relajarse y recuperar energías, las respuestas fueron parejas: el 53% de los ejecutivos admite que sí, mientras que un 47% afirma que no le son suficientes.



Sólo el 24% cree que su ausencia afecta la funcionalidad de la empresa porque es la única persona que puede cubrir ciertas funciones. Un 76% no se considera indispensable, ya que deja al personal de su equipo preparado para cubrir todas las necesidades.



El 80% de los ejecutivos aseguró que no monitorea a sus empleados durante las vacaciones.



No obstante, el 59% de los ejecutivos admite que durante los meses de vacaciones la carga laboral disminuye. Sin embargo, para el 30% no se nota ninguna alteración comparado con el resto del año y el 10% afirma que, por el contrario, incrementa el trabajo en estas fechas.