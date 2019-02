Cada vez más argentinos eligen febrero y marzo para sus vacaciones

En esta temporada de verano 2019 las ventas de pasajes aéreos y hospedajes aumentaron 30% de cara a febrero y marzo, en relación al año anterior

Cada vez más argentinos eligen febrero y marzo para vacacionar, indica el último reporte de Atrápalo.com, el buscador online de vuelos, hoteles y paseos.

Esto podría ser una tendencia, por los cambios de hábito y también porque en general hay un poco menos de demanda.

Pero desde Atrápalo.com.ar reconocen que en esta temporada de verano 2019 las ventas de aéreos y hospedajes han aumentado de cara a febrero y marzo, en relación a las ventas de comienzos del año pasado.



"Si comparamos las ventas de aéreos en enero 2019 vs. enero 2018 la caída en pedidos es del 30%. Principalmente en destinos como Estados Unidos, Europa y Brasil. También está el caso de Santiago de Chile que dejo de ser el boom que era en su momento y la demanda cayó considerablemente", reconoce Tomás Devescovi Product Manager Viajes de Atrápalo Argentina.





A su vez desde Atrápalo Argentina identificaron que las ventas comparadas de diciembre de 2018 Vs enero de 2019, solo presentaron una leve mejoría de un 15% de crecimiento en cuanto a pedidos, siendo los destinos con mayor demanda Miami, Cancún, Londres, Madrid y Barcelona.



Esto no responde tanto a la estabilidad del dólar, sino a que las tarifas han bajado considerablemente respecto al último periodo del año pasado, explican desde Atrapalo.com.ar. "Estamos hablando de aproximadamente 25% en pesos en promedio".



"En lo que respecta a hoteles los números parecen ser más esperanzadores ya que si comparamos enero de 2019 vs. enero de 2018, detectamos un crecimiento del 40 por ciento. Este fenómeno se explica en el comportamiento de compra de los veraneantes argentinos que compran su vuelo con bastante anticipación y dejan el hotel para último momento. Y en cuanto a hospedajes, los destinos con mayor número de ventas son caribeños: México, República Dominicana y Cuba", concluyó Devescovi.