Tras la falla a nivel mundial, el jefe de producto de Facebook y el director de Whatsapp dejan la compañía

Chris Daniels trabajó en la red social durante 13 años y ayudó a crear el feed de noticias y también Workplace. Una exejecutiva de eBay dirigirá WhatsApp

Facebook anunció este jueves que el jefe de producto, Chris Cox, y el director de WhatsApp van a abandonar la compañía, lo que hace de Cox el primer ejecutivo de alto nivel que se marcha en este momento complejo de la red social.



Cox anunció la medida en su página de Facebook diciendo que se iba "con gran tristeza" después de 13 años.



Aunque no dio ninguna explicación sobre su partida, indicó que el jefe de la red, Mark Zuckerberg, había fijado una nueva orientación para pasar de ser "la plaza del pueblo digital" a centrarse en las interacciones privadas a menor escala.



"Como Mark ha señalado, estamos abriendo una nueva página de la orientación de nuestro producto, centrada en una red de mensajería cifrada e interoperativa", escribió Cox. "Esto será un gran proyecto y necesitamos líderes que estén emocionados por acompañar esta visión de nueva orientación", agregó.



En un mensaje separado, Zuckerberg dijo que, aunque Cox había manejado la posibilidad de irse "desde hace algunos años", había decidido quedarse durante un período de transición.



"Después de 2016, ambos nos dimos cuenta de que teníamos mucho trabajo importante que hacer para mejorar nuestros productos para la sociedad, y (Cox) se quedó para ayudarnos a trabajar en estos temas y fijar el rumbo de nuestras aplicaciones", indicó Zuckerberg.

Te puede interesar Empresas presupuestan aumentos de sueldo de 16,5% para personal fuera de convenio en el primer semestre

Sin embargo, el fundador de la red social también respondió con un comentario al mensaje que Cox publicó en su muro: "Realmente voy a extrañar trabajar con vos, tu empatía, tu espíritu, tu manera de mejorar todo lo que tocas. Has hecho una importante diferencia en este lugar y en el mundo. Ha sido un honor y estoy profundamente agradecido".

Te puede interesar Cuál es la ciudad latinoamericana con mejor calidad de vida para ejecutivos expatriados

También la COO de Facebook, Sheryl Sandberg, se despidió de la misma manera: "Chris, fuiste una de las primeras personas que conocí en Facebook y hemos trabajado juntos todos los días por 11 años. Siempre fuiste dedicado a crear geniales productos, liderar desde el corazón y apoyar a todos tus colegas. Somos una mejor lo que nos diste y es una gran marca cómo has entrenado a tus sucesores y los has preparado para el éxito. También has sido un buen amigo para muchos de nosotros, y para mi en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Siempre serás parte de esta compalía y un amigo querido".

Facebook también anunció que el jefe de WhatsApp, Chris Daniels, deja la empresa. Daniels "ayudo a definir el modelo de negocio para que nuestro servicio de mensajería avanzara", dijo Zuckerberg.



El movimiento se produce en un momento en el que Facebook trata de lidiar con las investigaciones y las críticas sobre la protección de datos y la privacidad, y después del anuncio de Zuckerberg la semana pasada de que iba a dar un nuevo enfoque a la plataforma.



También llega justo después de una avería sin precedentes esta semana que afectó a la red social y sus aplicaciones y que alcanzó a millones de usuarios.



Zuckerberg anunció que la nueva directora de WhatsApp será Fidji Simo, anteriormente responsable de vídeo, juegos y monetización en Facebook.



Exejecutiva de eBay, Simo creció en Francia y fue alumna de la escuela de negocios parisina HEC y de la escuela californiana UCLA Anderson School of Business, según un anuncio de la red social.