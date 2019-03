Pese al acuerdo de sostener los puestos de trabajo, denuncian despidos en Carrier

Los empleados siguen protestando frente a la fábrica de Tierra del Fuego, en reclamo por al menos 10 personas cesanteadas tras el acuerdo con la UOM

Los fabricantes de terminales electrónicas de Tierra del Fuego y la Unión Obrera Metalúrgica firmaron en 2017 un acuerdo de "competitividad" que, entre otros puntos, congela los salarios hasta junio de 2020, a cambio de poner freno a despidos y suspensiones en esa industria.



El convenio, además de las cláusulas laborales, apunta también a mejorar los índices de productividad y bajar los precios de la tecnología para los consumidores.

No obstante, desde la semana pasada que los trabajadores de la firma Carrier realizan protestas frente a la fábrica para denunciar cesantías.



"Entendemos que esto va en contra del acuerdo, es lo que creemos nosotros y por eso lo estamos denunciando. Por eso nos estamos manifestando acá en la puerta de la empresa, es un incumplimiento de lo que se había acordado", señalaron los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica.



En declaraciones a FM Aire Libre, relevadas por Infofueguina, otro de los delegados aseguró que "nosotros jamás fuimos notificados, ni pudimos hacer ningún descargo por los compañeros afectados. Los despidieron una vez que ya estaba firmado el acuerdo y por eso nos estamos manifestando", remarcó.



Los representantes de los trabajadores indicaron que van a organizar "un Congreso de Delegados, para conocer también la situación de las otras empresas. Entonces en conjunto resolveremos que medidas vamos a tomar, de acuerdo a lo que resuelva el Congreso", advirtieron.



Vale señalar que la empresa Carrier ocupa alrededor de 120 trabajadores de planta permanente y unos 14 que son personal de prestación discontinua. Según se supo, se produjeron 10 despidos de los cuales, en cinco casos, argumenta la empresa que tienen que ver con personas con una gran cantidad de faltas. Mientras que las otras cinco personas señalan que son trabajadores "conflictivos".



Los delegados por su parte aseguraron que esto no es así, solo que son trabajadores "que no se dejan llevar por delante". Pero que no cometieron ningún tipo de indisciplina ni tuvieron inconvenientes con el personal jerárquico de la empresa. Por ese motivo señalaron que mañana realizarán el Congreso de Delegados "para tomar algún tipo de definición".