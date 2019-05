Cuáles son los ejecutivos mejor pagos de Estados Unidos

De acuerdo a un relevamiento anual de la consultora Equilar, los directores ejecutivos recibieron incrementos en sus pagos anuales de 6,3% en 2018

La solidez en las ventas de las empresas norteamericanas y los recortes al impuesto corporativo del presidente estadounidense Donald Trump, produjeron jugosas ganancias para las compañías y un enorme aumento en la recompra de acciones que elevó su precio.



En consecuencia, habrá jugosos bonos por desempeño para los directores ejecutivos de esas firmas.

El ejemplo más destacado es que Tesla autorizó un paquete de pagos a Elon Musk por cerca de USD 2300 millones. No solo es la suma más elevada del año pasado, sino que es la mayor de la historia, según expertos en el tema de compensación.



Cada año, Equilar, una consultora de compensaciones para ejecutivos, organiza una encuesta para The New York Times sobre los doscientos directores ejecutivos mejor pagados en Estados Unidos. Y generalmente los que ya reciben ingresos enormes obtienen pagos todavía mayores.

En 2018, según el análisis al que accedió La Nación, el promedio que recibieron los directores fue de USD 18,6 millones, un aumento de USD 1,1 millones, o del 6,3%, en comparación con el año anterior.



En comparación, en 2018 -un año muy bueno para el mercado laboral norteamericano-, el trabajador estadounidense promedio recibió en el sector privado un aumento del 3,2%, equivalente a 84 centavos adicionales por hora.



Estas ganancias entre los ejecutivos de alto rango se mantienen a pesar de que el congreso estadounidense estableció el requisito de que las empresas revelen la tasa que representan los pagos a sus directores ejecutivos con respecto al salario de sus empleados promedio.

A pesar de todo esto, los pagos siguen en aumento. Musk ocupó el primer lugar en la lista de Equilar, con más de USD 2000 millones. David M. Zaslav, director ejecutivo de la empresa de entretenimiento Discovery, ocupó el segundo lugar con USD 129,5 millones.



Palo Alto Networks, proveedora de servicios de ciberseguridad, le otorgó a su nuevo director, Nikesh Arora, un paquete equivalente a USD 125 millones, relevó La Nación.

Oracle convino en pagarle a cada uno de sus dos directores ejecutivos USD108 millones y un poco más a su presidente, Larry Ellison. Y una de estos directores ejecutivos, Safra A. Catz, fue la mujer mejor pagada en 2018. Hay solo ocho mujeres incluidas en la lista de Equilar.



El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, que obtuvo USD 45,3 millones, habría ocupado el décimo lugar en la lista de Equilar. Pero como la empresa no era pública el año pasado, no está incluida en la clasificación.