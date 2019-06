Mastercard permitirá a sus clientes trans utilizar el nombre que eligieron en sus tarjetas

La compañía emisora de plásticos ya comenzó a trabajar con los bancos para ayudarlos a implementar este cambio lo antes posible

Mastercard permitirá a las personas transgénero utilizar el nombre que eligieron en sus tarjetas de crédito como parte de un esfuerzo para combatir la discriminación.



Eso significa que el nombre que esté en la tarjeta de crédito de una persona transgénero sería diferente al de su acta de nacimiento o licencia de conducir.



Está en manos de los bancos que emitan las tarjetas implementar realmente el cambio y el lunes Mastercard pidió a sus contrapartes hacerlo, indicó Associated Press.

La red ya comenzó a hablar con los bancos para ayudarlos a implementar las tarjetas, señaló Raj Seshadri, presidente de emisores estadounidenses de Mastercard.



"Lo que estamos introduciendo es una tarjeta que representa a las personas como realmente son", declaró Seshadri en una entrevista. "Esto es algo que debería ser accesible para todos en la forma en que lo deseen y sin dolor alguno", añadió.

Cerca de un tercio de las personas que han mostrado identificación con nombres o géneros que no coinciden con su presentación informaron haber tenido experiencias negativas como hostigamiento, agregó Mastercard. La red de la compañía no requiere que los comerciantes validen el nombre del titular de la tarjeta y el nombre que aparece en ella no ayuda a la seguridad de la transacción, aclaró Seshadri.



"Mastercard escuchó la necesidad de privacidad y autenticidad de los consumidores transgénero y no binarios y creó una herramienta poderosa para mejorar sus vidas", manifestó Zeke Stokes, director de programas del grupo de defensa de LGBTQ GLAAD, en otra declaración. "Otras empresas deben seguir su ejemplo trabajando con miembros de la comunidad LGBTQ para crear productos financieros que reflejen las verdaderas identidades", sentenció.