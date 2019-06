Camioneros pidieron 46% de aumento salarial en la paritaria

Pablo y Hugo Moyano solicitaron además mejoras en los haberes de diversas ramas de la actividad, y se negaron a conversar sobre modificaciones del convenio

El gremio de los choferes de camiones, que conducen Hugo y Pablo Moyano, reclamó a los empresarios del sector 46% de aumento en las negociaciones que se realizan enmarcadas en las paritarias.



Así lo informó Hugo Moyano, quien dijo que el pedido se hizo en las últimas horas y que el próximo martes habrá una nueva reunión con los directivos de las cámaras empresariales.



"Hubo una reunión y pedimos el 46%" de mejora en los haberes para las diversas ramas y categorías de la actividad", reveló Moyano, quien advirtió que están "discutiendo salarios y no modificaciones del convenio".



El dirigente señaló por radio La 990 que "si los empresarios no quieren resolver el tema salarial los camioneros vamos a ir con alguna medida" de fuerza, y avisó que "no daremos ningún paso atrás".



Moyano dio a conocer estos detalles de la paritaria, que vence en los próximos días, en medio de la réplica al presidente Mauricio Macri, quien lo había acusado de tener un accionar "patotero y mafioso".



Los trabajadores agrupados en el sindicato de Camioneros tienen sueldos básicos de convenio que oscilan entre 20.000 y 40.000 pesos, aunque poseen numerosos adicionales -por ejemplo viáticos y extras por kilómetro recorrido, por cruce de frontera y por pernocte fuera del hogar-, según figura en las actas convencionales.

Además, el gremio suele pactar el pago de bonos especiales.