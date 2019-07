Las ventajas de convertir a los empleados en "embajadores" de la marca

Para los especialistas de la consultora Meta4, no basta con atraer el talento, sino que hace falta "enamorarlo". Sugieren la metodología "Inbound Delight"

Luego de atraer a los candidatos, convertirlos en nuevos empleados y trabajar en su desarrollo y fidelización, la compañía deberá enfocarse en "enamorarlos" para convertirlos así en embajadores de marca, según indican desde la consultora especializada Meta4.



Contar con empleados fidelizados no lo es todo. Dentro de la innovadora metodología del "Inbound Talent", donde el empleado y su experiencia se colocan en un lugar central mientras que la comunicación y la inteligencia analítica en las áreas de RRHH toman especial importancia, es fundamental dar un paso más y cubrir la última fase: "Inbound Delight".



Considerar a los colaboradores como simples productores de trabajo es un pensamiento obsoleto que provoca descontento, falta de motivación y, por ende, afecta a la productividad.

Es cierto que el objetivo de las compañías es cautivar a sus clientes, pero esa labor es imposible realizarla si no contamos con un equipo que defienda activamente nuestra empresa, tanto sus valores como sus productos o servicios.



"Cuando hablamos de enamorar a tu colaboradores nos referimos a la capacidad que deben tener las compañías para generar un fuerte vínculo positivo organización-empleado, con el apoyo de determinadas herramientas y procesos que le proporcionen al colaborador un conocimiento profundo de la compañía, entienda lo que representa y lo que le puede aportar, tanto en el terreno operativo como en el emocional", destacó Maribel Cano Fernández, Latin America Marketing Manager de Meta4.

Adicionalmente, señaló que los empleados que se conviertan en embajadores pueden ser excelentes candidatos para ser mentores de las nuevas incorporaciones.



Desde Meta4, líder mundial de soluciones tecnológicas para la gestión y desarrollo del capital humano, sostienen que la importancia de contar con empleados "enamorados" radica en que estos son más propensos a destacar las virtudes de su empresa y a tener un comportamiento que motiva al resto de los compañeros a actuar positivamente, convirtiéndose así en defensores activos de la marca. Además, serán personas proclives a participar de la empresa, se sienten bien con la organización y aportan ideas, habilidades, creatividad e innovación.



Cabe destacar que no todos los empleados se convertirán en defensores de su organización por lo que es importante considerar algunas características clave para identificarlos, segmentarlos y poder establecer planes específicos de trabajo para cada uno.

Las acciones de "Inbound Delight" deberán estar enfocadas a empleados familiarizados con la tecnología, fidelizados con potencial para convertirse en embajadores, comprometidos con los valores de la compañía y objetivos del negocio y, con capacidad de escuchar las opiniones de sus compañeros.

¿Qué beneficios generan los empleados "embajadores" a una organización?

- Son un altavoz corporativo. Fomentan las acciones de marketing y son la voz de los valores y la cultura de tu compañía.



- Defienden los productos y servicios. Comparten sus opiniones en las redes sociales, aportando una gran credibilidad al mercado acerca de los productos o servicios que ofrece tu empresa.



- Representan los intereses de tu organización. Expresan tanto interna como externamente los valores de tu organización, un aspecto que aporta mayor visibilidad, reconocimiento y credibilidad a la compañía.



- Aumentan el nivel de compromiso. Al estar más motivados y felices, incrementa su productividad y calidad de los productos/ servicios que ofrece tu organización.



En conclusión, se debe recordar que más allá de los clientes, el mejor defensor de una empresa es su empleado, ya que conoce el funcionamiento desde dentro. Por ello, si una compañía quisiera obtener más beneficios y mejorar la productividad, es de suma importancia saber cautivar a sus empleados y sacarle el máximo partido a sus habilidades.