Llega a Buenos Aires una nueva edición de The MBA Tour

El evento, que se realizará el 21 de agosto, brindará una oportunidad a de interactuar con las escuelas de negocios más importantes del mundo

El 21 de agosto todos aquellos interesados en estudiar una maestría en administración de negocios (MBA, por sus siglas en inglés) en el exterior podrán asistir a una nueva edición de The MBA Tour, que se realizará de 17:30 a 21:30 en el Sheraton Buenos Aires Hotel.



The MBA Tour es el evento internacional más importante sobre admisiones para estudiar un MBA en las principales escuelas de negocios de América del Norte, Europa, Asia y Latinoamérica. Fundado en 1993, realiza más de 60 eventos al año en más de 30 países, entre ellos, la Argentina.



Cristina Ruiz-Benson, Directora Regional para Latinoamérica de The MBA Tour, explicó que "las universidades que participan de The MBA Tour han sido cuidadosamente seleccionadas por sus estándares académicos para poder asegurarle a los jóvenes interesados una formación de excelencia, que les permita desarrollar su carrera profesional, además de gozar de todos los beneficios de estudiar en el exterior".



Según diversos estudios, la razón principal para cursar un MBA en el extranjero es mejorar el potencial profesional y desarrollar habilidades que destaquen en el mercado de trabajo. Entre los argentinos, la edad promedio de los interesados en cursar un MBA es de 29 años de edad cumplidos y alrededor de 4 años y medio de experiencia laboral.



En esta edición, participarán 10 universidades de Estados Unidos, Canadá y España: Brandeis University, Columbia University, Fordham University, Hult International Business School, IE Business School, IESE Business School, McGill University, Purdue University, University of British Columbia y Kelley School of Business.

Te puede interesar Cómo serán las sociedades del futuro y qué nuevos empleos crearán para los seres humanos

Durante el evento ofrecerán charlas y presentaciones para que los asistentes puedan conocer la oferta disponible y elegir el programa que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos personales.



La entrada es libre y gratuita con acreditación previa, que puede completarse online.