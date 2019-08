Convocan al Consejo del Salario y la CGT pide un ingreso mínimo por encima de los $31.000

El ministro Dante Sica aseguró también que se reforzará el programa de Repro para respaldar el empleo en empresas en crisis

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó el miércoles en conferencia de prensa la convocatoria al Consejo del Salario para el próximo jueves, así como la continuidad y cumplimiento de los programas Ahora 12, Precios Cuidados y Productos Esenciales.

Adelantó además que se están estudiando modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y que se reforzará el programa de Repro (Programa de Recuperación Productiva) para respaldar empresas con problemas de empleo. Participó también de la conferencia el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.



"Por un tema reglamentario tenemos que convocar al Consejo del Salario con 72 horas de antelación, por lo que se realizará el próximo jueves y van a participar las tres centrales gremiales y un conjunto de entidades gremiales. Es un consejo de diálogo con cámaras y sindicatos, vamos a discutir todas las cuestiones que pueden ser traídas a ese lugar", precisó el ministro Sica.

"Reconocemos que hay un atraso en el salario, hay que buscar el camino de corrección de ese valor. Estamos seguros que de con el diálogo vamos a poder llevar a una solución de consenso", afirmó.

Tras conocerse la convocatoria, desde la CGT indicaron a Diario BAE que su pretensión del incremento del ingreso mínimo vital y móvil está en rigor del monto de la Canasta Básica Total, que en junio estableció el Instituto Nacional de Estadística y Censos en 31.148 pesos.

La última actualización del salario mínimo fue definida en marzo en 12.500 pesos.

Precios y dólar

Respecto a la evolución del valor del dólar, Sica recalcó: "Estamos en una semana de volatilidad. Está buscando el equilibrio, está trabajando el BCRA, confiamos que esta semana encontremos sendero de estabilidad. No consideramos que el impacto pueda licuar el efecto de las medidas que anunciamos para morigerar los efectos de la desestabilización. Es importante para llevar alivio para sectores de trabajadores que ante estos cambios se vean afectados".



Añadió que "claramente las condiciones de la economía de esta semana no son las mismas que las de la anterior. Con estas medidas nos adelantamos al impacto en precios relativos, por lo tanto no fueron para nada medidas electorales, tenemos la responsabilidad de gobernar y generar gobernanza. Estamos enfrentando una crisis y tenemos que llevar alivio".



Además, Sica confirmó la continuidad de los programas Ahora 12, Precios Cuidados y Productos Esenciales "hasta fin de año" y afirmó: "Hasta el viernes había cumpliento alto de los programas. Hemos hecho una recorrida y hablado con las cadenas y no vemos todavía problemas de provisión".

Analizó que "están todas las empresas expectantes en términos de mercado cambiario y dónde estabiliza el valor del tipo de cambio. Esta semana estamos observando algunos aumentos pero no vemos que haya un impacto que sea tan fuerte".



Respecto al impuesto a las ganancias, adelantó que se pondrán en marcha modificaciones "a través de una resolución, a partir de facultades que posee la AFIP, con el envío de un proyecto al Congreso, o a través de su inclusión en el presupuesto del año próximo".



Sobre el empleo, el ministro manifestó: "Es una preocupación, por eso tenemos el programa de Repro, que compensa aquellas empresas que tienen dificultades para evitar despidos. Estamos trabajando con Hacienda para tener un refuerzo importante y bajar los tiempos en que tarda para hacerse efectivos".