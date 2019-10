Air New Zealand nombró al líder de Walmart como su nuevo CEO

El Directorio de la aerolínea de bandera de Nueva Zelanda designó un nuevo Chief Executive Officer al frente de la compañía

Air New Zealand, la aerolínea de bandera de Nueva Zelanda, nombró a Greg Foran como su próximo CEO.

En comunicación oficial, el ejecutivo se mostró entusiasmado ante el nuevo desafío: "El reconocimiento de la aerolínea como una de las grandes aerolíneas del mundo es justamente merecido, por eso soy un privilegiado al contar con la oportunidad de desarrollar una compañía icónica para Nueva Zelanda como Air New Zealand", señaló.



Foran, nacido y criado en Nueva Zelanda, se desempeña en la actualidad como Presidente y CEO de Walmart U.S. Desde 2014 ejerce allí como responsable de la dirección estratégica de las más de 4600 tiendas que tiene la compañía en Estados Unidos, en las que trabajan más de 1 millón de personas.



Los números que Foran entregará como resultado de su dirección no son menores. Desde que Foran es CEO, la multinacional hiló numerosos trimestres de crecimiento continuo en ventas durante los últimos años. El año pasado, sin ir más lejos, Walmart recibió más de 160 millones de clientes por semana, generando ingresos por 307.000 millones de dólares.



Dentro de su trayectoria profesional en el mundo corporativo, se destacan además sus diversos cargos ocupados en Walmart, incluyendo Presidente y CEO de la sede china de la compañía, como así también Presidente y CEO de Walmart Asia.

Previamente ocupó distintos puestos en Australia y Nueva Zelanda para Woolworths, la cadena de supermercados de origen australiano.



Dame Therese Walsh, presidenta de Air New Zealand, confía en que Foran será un líder fuera de serie dentro de la aerolínea. "Estamos encantados de tener en casa a un kiwi de clase mundial. Greg tiene un sólido historial en rendimiento comercial, con un destacado foco en el cliente y en la formación de equipos que llevan a los negocios a dar un salto de calidad", declaró Walsh.



El futuro CEO de la aerolínea, por su parte, cuenta con poner toda su expertise al servicio de desarrollar globalmente "una marca y compañía icónica para Nueva Zelanda como es Air New Zealand". Con este objetivo en mente, su propósito es que "la aerolínea continúe a la vanguardia de la industria a nivel mundial y cumpla con sólidos resultados comerciales en el proceso".



El actual CEO de Walmart U.S. pasará a ocupar el nuevo puesto a partir del primer trimestre de 2020.