Por primera vez en más de 130 años, una mujer dirigirá el Financial Times

A partir de enero del año próximo, una mujer estará al frente del diario financiero más prestigioso del mundo, el Financial Times.

Tras 131 años de historia, por primera vez será una mujer la que ocupe el puesto de número uno. Se trata de Roula Khalaf, quien sucede en el cargo al editor Lionel Barber.

Barber estuvo 34 años en la empresa en total, y fue editor del Financial Times durante 14 años, algo que describió como "el mejor trabajo en periodismo". El cambio fue comunicado al staff en un email, según publicó el medio en un comunicado.

Some personal news: am thrilled to be appointed the next FT editor. What a privilege to follow the great ⁦@lionelbarber⁩ pic.twitter.com/Sboqw48lhR