Cuáles son los mejores países para mujeres emprendedoras

Un análisis de Mastercard reveló que en la Argentina, solo el 26% de los propietarios de negocios son mujeres. En qué factores se destaca el mercado local

Los prejuicios relacionados con el género están impidiendo que las mujeres de todo el mundo prosperen en sus negocios. Sin embargo, las mujeres emprendedoras continúan superando estos desafíos y tienen un impacto directo en la fuerza laboral, el crecimiento económico y el bienestar de sus sociedades.

En ese marco, Mastercard reveló la tercera edición de su Índice Mastercard de Mujeres Emprendedoras, destacando los países donde las mujeres que emprenden tienen más probabilidades de prosperar, a la vez que alerta sobre las desigualdades significativas que aún hoy no les permiten avanzar.



Basado en datos disponibles públicamente provenientes de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization), la UNESCO y el Monitor de Emprendimiento (Global Entrepreneurship Monitor – GEM, en inglés), el Índice Global rastrea el progreso y el logro de las mujeres emprendedoras y propietarias de negocios en 58 mercados (los cuales representan casi el 80% de la fuerza laboral femenina mundial) en tres niveles:

- Resultados del progreso de la mujer,

Te puede interesar Consejos para manejar el estrés ante los exámenes

- Activos de conocimiento y acceso financiero

- Condiciones empresariales de apoyo.

Los resultados reafirmaron que las mujeres son capaces de incursionar más en el mundo de los negocios, y que tienen mayores tasas de participación en la fuerza laboral en mercados abiertos y dinámicos donde existe un apoyo a las Pymes y una gran facilidad para hacer negocios.

Te puede interesar Sebastián Bulgheroni fue nombrado líder de Marketing de Prisma Medios de Pago

También son capaces de aprovechar recursos de apoyo, como el acceso a capital, servicios financieros y programas académicos.



De los 20 principales mercados de clasificación, el 80% son economías de altos ingresos, alimentadas por condiciones empresariales altamente favorables. Entre ellas se encuentra Estados Unidos, que encabezó la lista por primera vez, y Nueva Zelanda, que se ubicó en el segundo lugar.



Los 10 mercados principales para mujeres emprendedoras, según sus condiciones de apoyo y oportunidades para prosperar, son:



Estados Unidos—70,3%

Nueva Zelanda—70,2%

Canadá—69%

Israel—68,4%

Irlanda—67,7%

Taiwán—66,2%

Suiza—65,8%

Singapur—65,6%

Reino Unido—65,6%

Polonia—65,1%

¿Qué sucede en Argentina?

Argentina, considerada como un país con ingresos medianamente altos, ocupa el puesto número 34 del Índice Mastercard de Mujeres Emprendedoras (MIWE por sus siglas en inglés) con un puntaje de 59,5, dos posiciones por debajo con respecto al año anterior.

En general, las mujeres en los mercados con puntajes más altos de MIWE – superiores a 55 – tienden a inclinarse más a ser propietarias de negocios, representando más del 15% del total de propietarios.



Argentina, por segundo año consecutivo, ocupa el puesto 22 dentro del ranking de mujeres propietarias de negocios del país con un puntaje de 26,4, 8 y 10 puestos por encima de Colombia (25,3) y Chile (25) respectivamente.

Algunos lugares más arriba se encuentra Brasil con 28.9 puntos en el puesto número 12 y Uruguay, ocupando un puesto por debajo, con un puntaje de 28.8.



Respecto al primer componente del Índice, referido al progreso de la mujer en el país, Argentina se encuentra con un puntaje de 53.7, dentro del grupo de mercados donde el avance de las mujeres como empresarias y líderes es saludable. Aunque todavía hay lugar para mejoras.



Por otro lado, el segundo componente, que hace referencia a los activos de conocimiento y el acceso financiero, es el más prometedor de los tres medidos.

Argentina se encuentra, con 73,8 puntos, dentro de los 34 mercados en los cuales la brecha de género para el acceso de las mujeres a los servicios financieros y oportunidades de matricularse en la educación terciaria, suelen ser muy estrechos. Según este indicador, en Argentina la participación de las mujeres en el mundo de los negocios y la fuerza de trabajo es alta.



A diferencia de Brasil y Colombia, que se encuentran entre los países donde la mujer ha realizado un avance más significativo, Argentina y Uruguay se ubican en el segundo grupo donde todavía existe cierta disparidad de género a la hora de liderar los negocios. De hecho, a pesar de ubicarse en un puesto más alto, en comparación con el resto de los componentes, nuestro país se encuentra fuera del grupo de mercados que reciben un apoyo significativo para sus Pymes.



El tercer y último componente hace referencia a las condiciones empresariales de apoyo, las cuales reciben un puntaje de 55 para Argentina, concluyendo que en el país existe facilidad para que las mujeres hagan negocios.

Al igual que el componente anterior, los resultados mostraron que los factores de apoyo empresarial no tenían una relación directa con la capacidad de las mujeres para prosperar en el mundo de los negocios.



En Argentina, a pesar de no estar dadas todas las condiciones y de no recibir la ayuda necesaria para el desarrollo de las Pymes, la participación de las mujeres en el mundo de los negocios es alta.



De los 58 mercados, 8 subieron al menos 5 puestos en el ranking, comparados con los resultados del año anterior; Francia (+22 puestos) que ha aumentado la tasa de actividad empresarial de las mujeres casi por el doble, seguida por Indonesia (+13), Cosa Rica (+11), Taiwán (+9), Irlanda (+7), Rusia (+6), Tailandia (+5) y Ghana (+5).



El Índice también sugiere que la oportunidad para iniciativas empresariales no está necesariamente alineada con la riqueza y el avance de un mercado. Países con condiciones de apoyo menos favorables, como Uganda, Ghana y Botsuana, se encuentran entre los tres primeros países según las tasas de propiedad empresarial femenina, en comparación con países más desarrollados. Las mujeres en estos mercados son consideradas emprendedoras "impulsadas por la necesidad", incentivadas por la necesidad de supervivencia a pesar de su falta de capital financiero y acceso a servicios de apoyo.



Los 10 mercados principales para mujeres empresarias, según el porcentaje total de empresarios, son:



Uganda—38.2%

Ghana—37.9%

Botsuana—36.0%

Estados Unidos—35.1 %

Nueva Zelanda—31.8%

Rusia—31.2%

Malawi—31.1%

Australia – 30.9%

Angola -30.3%

Portugal – 30.2%

"Las empresas pertenecientes a mujeres y administradas por ellas son fuertes catalizadores para el crecimiento económico, lo cual se traduce en una mejor vida para todos. Con este estudio, estamos sacando a la luz a un grupo que se encuentra sub-representado, ya que aún hoy la desigualdad y la exclusión no permiten avanzar a las mujeres. En Mastercard, creemos que las buenas ideas provienen de todas partes. Ya es hora de que los gobiernos y las organizaciones se unan para apoyar a las mujeres a avanzar en sus negocios mediante la erradicación de los prejuicios de género, y garantizando un mayor acceso a la educación y la inclusión financiera", afirmó Ann Cairns, vicepresidenta ejecutiva de Mastercard.