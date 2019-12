En la Argentina, menos del 20% de las posiciones de dirección en las empresas las ocupa una mujer

Es el país peor posicionado en la región en materia de equidad de género en las empresas. Solo 57% de ellas tienen una mujer entre sus líderes

En la Argentina el porcentaje de mujeres en la dirección empresarial apenas roza el 20%, lo que significó una baja del 3% respecto del 2018, de acuerdo al análisis que realiza la consultora Grant Thornton.

En el último informe "Women In Business", en el análisis de los avances de género en el ámbito laboral, la Argentina quedó en el puesto 32 de 35.

Peter Bodin, CEO Global de la consultora Grant Thornton, pasó un día en Argentina como parte de su gira mundial, visitando varias firmas para debatir sobre sustentabilidad. El profesional sueco está a la cabeza de la quinta consultora a nivel mundial desde el año pasado, previamente siendo el CEO de Grant Thornton Suecia.

Por la tarde dio una conferencia en la afirmó que, "si analizamos el tema género en las empresas, y respetando las culturas de cada país, considero que la compañía que no esté abordando este tema en el presente, no será sostenible a futuro. De hecho, hay clientes que eligen no trabajar con empresas que no tienen en sus equipos de trabajo un balance en cuestión de género. No es suficiente incluir una mujer en cada equipo para visitar un cliente, es necesario mostrar un equilibrio en la cantidad de hombre y mujeres. He visto como se perdieron negocios por no tomar esto en consideración."

Bodin comentó que "la generación más joven, que recién ingresa en la etapa profesional, prefiere no postularse a puestos de trabajo en compañías que no tienen equilibro de género. Este tema impone una presión muy importante por parte de todos los stakeholders de una compañía. Vemos consecuencias a nivel de negocios, posibilidad de reclutar talentos, adquisición de clientes y consumidores".

"El equilibro de género cambia la cultura de las empresas, por este motivo no es suficiente tener 50% mujeres y 50% hombres sino, equilibrar esto en cada nivel gerencial incluyendo los líderes y el Board de Directores. La diversidad cambia las conversaciones, permite que aparezcan diferentes perspectivas, mejora la innovación, crea diversas ideas y genera nuevas soluciones. Si no se incluye la diversidad en las empresas, no serán sustentables", cerró el CEO.

Por su parte, Luisina Fabregas Banchi, Responsable de Marketing y Comunicación de Grant Thornton, confirmó que entre los países encuestados en la región, Argentina es el de peor desempeño: poco más de la mitad de las empresas (57%) tienen al menos una mujer en posiciones de liderazgo.

En México, por caso, Grant Thornton encontró que el 81% de las compañías cuentan con al menos una mujer en posición de liderazgo y toma de decisiones, mientras que en Brasil el porcentaje es de 93 por ciento.



En tanto, Mariana Amores, Gerente de RRHH, habló sobre el sesgo inconsciente a la hora de tratar con el género femenino: "A los hombres se los recluta y asciende en base a su potencial, mientras que a las mujeres se las juzga en base a su desempeño real. No tienen las mismas oportunidades", sostuvo.

Además, Matiana Behrends, Directora de Gestión de Personas, cerró la ronda con la situación actual: "En todos los pilares de mejora, el país está en progreso de llegar al ideal o muy lejos de él. Aún queda un largo camino por recorrer".